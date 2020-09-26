Пандемия COVID-19 буйствует по всему миру: более 30 млн инфицировано, 1 млн умерло

По состоянию на утро субботы в мире инфекцией, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, заразились почти 32,5 миллиона человек, более 987 тысяч — умерли. Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

Всего в мире на COVID-19 инфицировано 32 472 766 человек, из них выздоровели 22 375 633. Количество умерших возросло до 987 679 человек.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (7 033 268), Индия (5 818 570), Бразилия (4 689 613), Россия (1 131 088), Колумбия, Перу, Мексика, Испания и Аргентина.

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (203 704), Бразилии (140 537), Индии (92 290), Мексике (75 844) и Великобритании (42 025).



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В Украине на 9:00 26 сентября зафиксировано уже более 195 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - более 3,8 тысяч. Об этом сообщает Центр мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Так, из 195504 случаев больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 3833 инфицированных, что больше, чем сутками ранее.

Вследствие болезни в целом в стране умерло 3903 человека, из них за сутки - 76.

Выздоровели от болезни уже 86873 человека, из них 1740 - за сутки.

Активных больных - 104728, за сутки их количество возросло на 2017.

Сейчас в больницах для больных и с подозрением на COVID-19 находится более 12,8 тыс. человек. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

"Сегодня утром в наших больницах находится с подтвержденным диагнозом COVID-19, или с подозрением, то есть на кроватях, отведенных под лечения коронавирусной болезни, находится 12865 человек, которым предоставляется соответствующая медицинская помощь в условиях стационара", - сказал Степанов.







