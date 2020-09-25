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Вчера, 21:00
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Теперь геймеры смогут носить игровой контроллер из электроткани на руке

Исследователи Университета штата Северная Каролина разработали тонкий эластичный материал, в который можно интегрировать носимую электронику, сообщает Ятроника.

По мнению ученых, созданная ими ткань может найти практическое применение в биомедицине. Ради эксперимента они использовали рукав из такой ткани в качестве контроллера для игры в тетрис. Ткань хорошо дышит, что позволяет поту испаряться и не вызывает раздражения кожи при длительном использовании.

Основа материала – эластичная полимерная пленка. Она пропитана раствором, содержащим серебряные нанопроволоки. В процессе изготовления ее подвергают термическому прессованию для герметизации проводов и создания пористых электродов.

Непосредственно в биомедицине дышащую электроткань можно использовать для нужд электрокардиографии и электромиографии.



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