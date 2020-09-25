Беларусь: Лукашенко льнет к Путину, протесты и задержания продолжаются

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не приветствует решение стран ЕС о непризнании легитимности президента Беларуси Александра Лукашенко, и что позиция европейских стран не отразится на российско-белорусских отношениях. Лукашенко призвал Путина вместе отгородиться от Запада и усилил репрессии.

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Спикер Кремля Дмитрий Песков 25 сентября заявил, что непризнание легитимности президента Беларуси Александра Лукашенко рядом стран Евросоюза является косвенным вмешательством в дела Беларуси. Об этом сообщает "БелТА".

По мнению Пескова, позиция европейских стран не способствуют диалогу между этими государствами и Беларусью.

Спикер Кремля отметил, что Москва не приветствует решение ЕС по Беларуси и считает, что оно противоречит международному праву.

Помимо этого, Песков подчеркнул, что позиция европейских стран не отразится на российско-белорусских отношениях.

Лукашенко 23 сентября в шестой раз вступил в должность президента. Церемония инаугурации прошла во Дворце независимости в Минске тайно. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали. Вопреки требованию законодательства, церемонию не транслировали по телевидению. Инаугурация Лукашенко прошла на фоне массовых акций протеста, которые продолжаются в стране с 9 августа. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента Беларуси сфальсифицировали. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли вышедших на улицы недовольных. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов было задержано более 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов. После тайной инаугурации Лукашенко жители Беларуси также вышли на протесты. Против них милиция применила водометы. В итоге были задержаны 259 человек.

Ряд государств, в том числе Германия, Латвия, Литва, Польша, Дания и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко. В МИД Норвегии отметили, что "полутайные "инаугурации" не придают легитимности" президенту Беларуси. Сенат США в своем заявлении указал на отставку Лукашенко. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что приведение Лукашенко к присяге не означает его признание легитимным главой белорусского государства. Поддержал Лукашенко президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, пожелав народу Беларуси "мира, дальнейшего прогресса и процветания".



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Россия и Беларусь вместе, заявил Лукашенко, экономически вполне могут обойтись без Запада, сообщает Reuters. Ситуация с протестами в Беларуси заставила Минск и Москву серьезно посмотреть на отношения двух государств с Западом. Россия и Беларусь не должны страдать от западных санкций и могут обеспечить свои экономические потребности самостоятельно, считает Лукашенко.

Комментируя вопрос введения санкций в отношении Беларуси, Лукашенко акцентировал внимание на том, что ситуация "с цветными революциями" дала возможность Москве и Минску заново посмотреть на российско-белорусские отношения.

"И мы поняли, что, несмотря на то, что нам, Беларуси и России, непросто в этой ситуации, мы запросто можем обойтись и без них (западных стран)", - добавил он.

По словам непризнанного президента, у Беларуси и России все в порядке с экономикой, промышленностью, сельским хозяйством и другими сферами. Поэтому сторонам нужно выработать консолидированную позицию и переходить к действиям: "Чего нам не хватает? Надо собраться, наметить общие планы и действовать, обеспечивая всем необходимым наших людей", - подчеркнул Лукашенко.



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Тем временем в Минске задержали очередного оппозиционера: адвоката члена президиума Координационного совета (КС) оппозиции Марии Колесниковой Людмилу Казак. “Адвоката украли, адвоката посадили, три члена президиума сидят, один из них голодает. В государстве, которое декларирует верность Конституции, происходят немыслимые вещи”, — говорится в сообщении Координационного совета Беларуси.

Отмечается, что адвокат члена президиума КС Людмила Козак не выходила на связь с 13:50 24 сентября. В тот же день было отказано в удовлетворении жалобы защитникам адвоката Ильи Салея. Еще один член президиума КС, Максим Знак, находится в заключении и уже восьмой день продолжает голодовку. Член президиума КС Лилия Власова остается под стражей.

“Мы требуем остановить беспредел! И привлечь к ответственности всех, кто сейчас так упорно нарушает закон. Преступления не будут забыты!”, — заявили оппозиционеры.

По данным местных СМИ, адвокат Людмила Казак сейчас находится в изоляторе временного содержания на Окрестине, ей вменяют административное правонарушение.

Напомним, после инаугурации президента Беларуси Александра Лукашенко протесты в стране вспыхнули с новой силой, демонстрации продолжаются. Только за 23 сентября силовики задержали более 360 человек. Количество задержанных во время протестов 24 сентября пока неизвестно.







