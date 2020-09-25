В Украине сегодня на учете более 460 тыс. участников боевых действий

В Украине на учете в органах социальной защиты населения находится 460 079 участников боевых действий. Об этом в ответе на информационный запрос сообщили в Министерстве по делам ветеранов Украины.

"По информации, предоставленной органами социальной защиты населения на учете в органах социальной защиты населения находится 460 079 участников боевых действий", - говорится в ответе на запрос.

Отмечается, что по состоянию на 1 сентября 2020 года в Минветеранов комиссиями по вопросам рассмотрения материалов о признании участниками боевых действий, образованными в Минобороны, МВД, Минюсте, Национальной полиции, Национальной гвардии, СБУ, Службе внешней разведки, Администрации Госпогранслужбы, Администрации Госспецтрансслужбы, Генеральной прокуратуре Украины, Управлении государственной охраны, Администрации Госспецсвязи, ГСЧС, ГФС предоставлена информация о 398941 лице, получившим статус участника боевых действий из числа лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения или в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, обеспечении их осуществления, в том числе, в 2019 году - относительно 23 138 человек, с началу 2020 года - о 20826 человек.

"В соответствии с пунктом 21 статьи 6 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты "статус участника боевых действий предоставлено 333 добровольцам", - добавляется в сообщении.







