Украинка Оксана Лынив станет первой женщиной-дирижером оперного фестиваля в Германии

Украинского дирижера Оксану Лынив пригласили дирижировать новой постановкой оперы Рихарда Вагнера "Летучий голландец" в немецком городе Байройте. По информации сайта Оperawire, Лынив стала первой женщиной-дирижером, которая была назначена главным дирижером Грацской оперы и Грацского филармонического оркестра.

Она будет дирижировать новой постановкой оперы Вагнера "Летучий голландец" на открытии фестиваля в 2021 году. Оксана Лынив написала в Facebook: "Нет слов, чтобы объяснить, что я сейчас чувствую. Это очень волнительно и ответственно одновременно! Такое приглашение – большая честь для меня!"

Байройтский фестиваль основан в 1876 году Вагнером. Фестиваль проводится ежегодно летом, на нем исполняются музыкальные драмы композитора в специально построенном театре.







