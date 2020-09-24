Чиновники и местные жители продолжают грабить Украину: убытки миллионные

Грабителей разоблачают, а они находят другие возможности и продолжают разрушать и уничтожать природные богатства страны. Некоторых ловят и наказывают, чтобы другим неповадно было. На Закарпатье и во Львовской области привлечены к ответственности должностные лица за незаконную вырубку леса в сумме почти на 5 миллионов гривен. А в Ровенской области уголовные дела возбуждены против "копателей" янтаря, которые не только не раскаиваются, но и во время конфискации оборудования оказывали правоохранителям активное сопротивление.





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На Закарпатье СБУ разоблачила две схемы незаконной вырубки леса больше на более 3,5 млн грн. Открыты уголовные производства. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Служба безопасности Украины разоблачила и блокировала схему масштабного хищения лесных ресурсов в Мокрянском и Великоберезнянском государственных лесхозах", - говорится в сообщении.

Установлено, что должностные лица Мокрянского лесного хозяйства допустили проведение несанкционированных рубок деревьев ценных пород на территории госпредприятия. Противоправная деятельность фигурантов производства нанесла ущерб природоохранному фонду государства на более чем 3 миллиона гривен.

"В рамках уголовного производства трем должностным лицам лесхоза, в том числе и исполняющему обязанности директора, сообщается о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК", - сообщили в СБУ.

Также в Великоберезнянском лесхозе служащие госпредприятия способствовали незаконным вырубкам древесины лесного фонда для дальнейшего сбыта коммерческим структурам. Сотрудники СБУ установили факты систематического проведения незаконных рубок и нанесения ущерба государству на почти 500 тысяч гривен.

Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности.



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В отношении мастера леса одного из лесничеств ГП “Старосамбирское ЛМГ” (Львовская область), в суд направлено обвинительное заключение. Чиновника подозревают в служебной халатности, которая привела к более чем 1,3 млн грн убытков за незаконную порубку деревьев. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

“Следователями территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Львове, завершено досудебное расследование в отношении мастера леса одного из лесничеств ГП “Старосамбирское ЛМГ”, — говорится в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что мастер леса ненадлежащим образом выполнял свои служебные обязанности, из-за чего в квартале выделения указанного лесничества осуществлена незаконная порубка 110 деревьев породы “дуб”. Вследствие этого государству нанесен ущерб в сумме 1 млн 370 тыс. грн.

“23 сентября 2020 года обвинительный акт в отношении указанного лица направлено в суд”, — отмечается в сообщении.



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Во время спецоперации в Ровенской области разоблачили незаконную добычу янтаря-сырца с использованием мотопомп и другого специального оборудования с участием 15 человек. Было изъято более 20 кг "солнечного камня". Об этом сообщает пресс-служба Ровенской областной прокуратуры.

"Сотрудниками Ровенской областной прокуратуры при оперативном сопровождения отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью УСБУ в области, с привлечением сотрудников ЦСО "А" СБ Украины, в рамках уголовного производства по факту незаконной добычи янтаря в значительных размерах (ч. 2 ст. 240-1 УК Украины), проведены мероприятия по документированию противоправной деятельности группы лиц из числа жителей Дубровицкого и Рокитновского районов, причастных к незаконной добыче и сбыта янтаря-сырца", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в частности, 23 сентября 2020 года, работниками Ровенской областной прокуратуры и УСБУ в области проведены неотложные следственные действия в местах осуществления незаконной добычи янтаря на землях государственного лесного фонда вблизи сел Будымля Дубровицкого района и Старое Село Рокитновского района.

"В результате проведения указанных мероприятий на "клондайках" разоблачили во время незаконной добычи янтаря-сырца с использованием мотопомп и другого специального оборудования 15 человек. В ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты 10 мотопомп, более 20 кг "солнечного камня", а также другие орудия, предназначенные для незаконного промысла", - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что местные жители после завершения следственных действий оказывали сопротивление стражам порядка и препятствовали вывозу изъятого оборудования.

По данному факту в настоящее время решается вопрос о начале досудебного расследования по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 342 УК Украины.







