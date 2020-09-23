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Вчера, 23:00
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Женская сборная Украины по футболу разгромила Грецию в матче отбора на Евро-2022

Национальная женская сборная Украины по футболу одержала уверенную победу над командой Греции в матче квалификации чемпионата Европы 2022 року. Встреча, прошедшая в Киеве на стадионе "Оболонь-Арена", завершилась со счетом 4:0 в пользу "сине-желтых", сообщает Укринформ.

Победу сборной Украины принесли дубль Николь Козловой, которая отличилась на 58-й и 71-й минутах, и голы Дарьи Кравец (88) и Дарины Апанащенко (90+5).

Следующими соперницами украинок станут представительницы Ирландии. Матч состоится 23 сентября в Киеве.

Турнирная таблица отборочной группы I: Германия - 18 очков (после 6-ти игр), Ирландия - 13 (6), Украина - 6 (5), Греция - 4 (5), Чорногория - 0 (6).



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