Протесты в Беларуси волнуют Европу: ОБСЕ создаст экспертную миссию

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) направит в Беларусь группу экспертов для изучения ситуации с правами человека на фоне массовых протестов после выборов президента. Для этого 17 стран-участниц ОБСЕ в четверг, 17 сентября, инициировали запуск Московского механизма по Беларуси, пишет DW.

“Организация обеспокоена сообщениями о нарушениях прав человека и фальсификации результатов выборов, а также из-за ограничений доступа к информации, насилия над мирными протестующими, произвольными задержаниями, пытками и повсеместной безнаказанностью за эти действия”, говорится в заявлении постоянного представителя Великобритании при ОБСЕ Нила Буша, пишет издание.

ОБСЕ выступает за “открытый и конструктивный национальный диалог” в республике. Однако официальный Минск до сих пор не продемонстрировал желание участвовать в подобном диалоге, подчеркнул Буш.

Московский механизм предоставляет странам-участницам возможность направлять в страну группу экспертов, чтобы те оказали помощь в решении конкретной проблемы, связанной с соблюдением прав человека. Он уже применялся в отношении Беларуси в 2011 году. Последний раз ОБСЕ запускала механизм в 2018 году — по России для расследования нарушения прав человека в Чечне.

Напомним, что в Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против официальных результатов выборов президента, согласно которым победу на них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает эту должность с 1994 года. Оппозиция не признала объявленных властями итогов выборов, считая их сфальсифицированными. В последнем массовом протестном марше, который состоялся в Минске 13 сентября, приняли участие около 150 тыс. человек.

Ранее Лукашенко решил закрыть границу с Литвой и Польшей, а границу с Украиной “укрепить”.

Напомним, Европарламент не признал Лукашенко президентом Беларуси и требует широких финансовых санкций. Но инаугурация Лукашенко - уже состоялась.







