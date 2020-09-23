Люблинский треугольник Украины, Польши и Литвы: сотрудничество и перспективы

Представители стран-участниц "Люблинского треугольника" во время первой встречи национальных координаторов в формате видеоконференции определили основные направления деятельности и согласились обеспечивать постоянное взаимодействие формата на различных рабочих уровнях. Об этом говорится в сообщении МИДа Украины.

"17 сентября состоялась первая встреча (в формате видеоконференции) национальных координаторов Люблинского треугольника, созданного министрами иностранных дел Украины, Польши и Литвы в июле этого года. Координаторами этого трехстороннего механизма сотрудничества определены заместители глав внешнеполитических ведомств Василий Боднар (Украина), Марцин Пшидач (Польша) и Далюс Чекуолис (Литва). Стороны обсудили подготовку следующей встречи глав МИД Люблинского треугольника, которая по инициативе министра Дмитрия Кулебы должна состояться в Киеве", - говорится в сообщении.

Отмечается, что национальные координаторы определили основные направления деятельности Люблинского треугольника и согласились обеспечивать постоянное взаимодействие формата на различных рабочих уровнях. В ходе встречи согласовали основные принципы деятельности Люблинского треугольника и наметили планы взаимодействия на ближайшую перспективу.

Указывается, что одной из основных задач должна стать координация действий трех государств по эффективному противодействию актуальным вызовам и угрозам коллективной безопасности. Среди приоритетных тем в сотрудничестве - совместное противодействие гибридным угрозам со стороны России, в частности в борьбе с дезинформацией. Отдельно отметили важность сохранения тесного сотрудничества в рамках международных организаций.

"Нас объединяют не только общие ценности и интересы, но и общая ответственность за будущее наших стран и региона, в котором мы живем и который в течение последних лет находится в центре событий глобальной политики", - отметил заместитель главы МИДа Украины Василий Боднар.

Заместители министров договорились также начать трехсторонние тематические консультации на уровне директоров департаментов МИДов трех стран.

"Важное внимание консультаций координаторы уделили ситуации в Беларуси и других странах региона. Василий Боднар выразил благодарность партнерам за неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета нашего государства и поддержку в противодействии российской агрессии. Он также проинформировал своих коллег об основных целях Крымской платформы и пригласил Польшу и Литву к активному сотрудничеству в рамках платформы, целью которой является деоккупация Крыма", - резюмировали в МИДе.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал потенциал Люблинского треугольника в Twitter: "У "Люблинского треугольника" есть потенциал стать важным форматом регионального сотрудничества, а также способствовать европейской и евроатлантической интеграции Украины. Как раз завершил разговор со своим новым польским коллегой, который заверил меня в том, что он безусловно поддерживает дальнейшее развитие "Люблинского треугольника". Мы с ним поговорили о том, какие будут наши следующие шаги", - сказал Кулеба.

"Хочу сказать главное: что у "Люблинского треугольника" огромный потенциал, во-первых, стать важным форматом регионального сотрудничества, во-вторых - способствовать европейской и евроатлантической интеграции Украины", - заявил министр.

Напомним, министры иностранных дел Украины, Польши и Литвы Дмитрий Кулеба, Яцек Чапутович и Линас Линкявичюс на встрече, состоявшейся в Люблине 28 июля, создали новый формат "Люблинского треугольника".







