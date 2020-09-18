Курс валют

Новости

Все новости
Видео / Спорт
Вчера, 23:30
61
Версия для печати

Побит 26-летний рекорд Сергея Бубки: швед Дюплантис взял высоту 6,15 метра

На этапе “Бриллиантовой лиги” в Риме двадцатилетний прыгун с шестом Арман Дюплантис из Швеции установил мировой рекорд на открытом воздухе. Швед взял высоту 6,15 метра, тем самым побив рекорд Сергея Бубки, передает “Радио Свобода”.

31 июля 1994 Сергей Бубка на соревнованиях в итальянском городе Сестриере через планку, установленную на высоте 6,14 метра. 26 лет его результат не удавалось превзойти.

Это уже второй рекорд Бубки, который бьет Арман Дюплантис. Более 20 лет лучший результат в помещении также принадлежал Сергею Бубке — 6,15 метра. Но в 2014 году француз Лавиллени на турнире “Звезды шеста” в Донецке перепрыгнул отметку 6,16 метра. Через шесть лет, в феврале 2020 года, швед Дуплантис установил новый рекорд — 6,17 метра.



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Страна вооружена: СБУ изъяла огнестрел, взрывчатку и боеприпасы
Коронавирус: страшная сила статистики и графиков
Пандемия: главные новости утра 16 марта
Коронавирус наступает на человечество: как обезопасить себя от заражения
Жители Украины считают мову важным атрибутом независимости
Лучшее за неделю
Мультимедиа
ГБР завершило расследование и назвало «истинные причины и условия» аннексии Крыма
Побит 26-летний рекорд Сергея Бубки: швед Дюплантис взял высоту 6,15 метра
Индекс человеческого капитала Украины - 10 лет без изменений
Аниматоры 19 стран сняли мощный фильм о протестах в Беларуси
Как Ермак в Берлин слетал и до чего там договорились
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт