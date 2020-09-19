ГБР завершило расследование и назвало «истинные причины и условия» аннексии Крыма

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины назвало «истинные причины и условия», способствовавшие аннексии Крыма Россией в начале 2014 года. Об этом сообщает сайт ведомства.

Указано, что ГБР завершило досудебное расследование в отношении бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимира Заманы, который при соучастии с экс-президентом Виктором Януковичем и двумя бывшими министрами обороны Украины Павлом Лебедевым и Дмитрием Саламатиным, в период с 2012 по 2014 годы «подорвали обороноспособность, суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность Украины, чем совершили государственную измену».



Причинами аннексии Крыма ГБР считает:

преступное сокращение ВСУ;

подрыв состояния мобилизационной готовности;

уничтожение системы противовоздушной обороны;

незаконные организационные изменения ВСУ, которые нивелировали стратегические документы;

непринятие мер по реагированию на внешние угрозы.

Публичных комментариев Заманы, Лебедева, Саламатина, Януковича или их адвокатов по поводу обвинений ГБР нет.

26 августа президент Украины Владимир Зеленский, говоря о российской аннексии Крыма, отметил, что полуостров «нельзя было отдавать». Он уверен, что в этом участвовало много людей, которые должны за это «отвечать».



Напомним: аннексия Крыма Россией

В феврале 2014 года в Крыму появлялись вооруженные люди в форме без опознавательных знаков, которые захватили здание Верховной Рады АРК, Совета министров АРК, а также симферопольский аэропорт, Керченскую паромную переправу, другие стратегические объекты, а также блокировали действия украинских войск. Российские власти поначалу отказывались признавать, что эти вооруженные люди являются военнослужащими российской армии. Позднее президент России Владимир Путин признал, что это были российские военные.

16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя прошел непризнанный большинством стран мира «референдум» о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали результаты голосования на «референдуме». Президент России Владимир Путин 18 марта объявил о «присоединении» Крыма к России.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели экономические санкции. Россия отрицает аннексию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости». Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.













