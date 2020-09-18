В ООН заявили, что пандемия COVID-19 страшнее любой войны

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что коронавирусная инфекция нового типвышла из-под контроля, является на данный момент главной угрозой для безопасности в мире и призывает международное сообщество к всеобщему режиму прекращения огня до конца текущего года. Об этом сообщает Associated Press.

"Пандемия COVID-19 - это кризис, непохожий ни на один из кризисов в нашей жизни, и сессия Генеральной Ассамблеи, таким образом, в этом году будет не похожа ни на одну другую", - приводит источник его слова.

Генсек отметил, что скоро пандемия может унести уже миллионную жизнь, а слишком надеяться на вакцину не стоит - "сама по себе она не устранит кризис". Препарат может стать благом, только если он будет доступен для всех людей на Земле, считает политик.

Он призвал расширить список инструментов, которые могут помочь в борьбе с эпидемией, особенно в ближайший год.

По словам Гутерриша, именно по этой причине он намерен призвать 22 сентября международное сообщество к всеобщему режиму прекращения огня до конца текущего года.

Ранее Генсек ООН заявил, что Международное сообщество должно выделить $35 млрд, чтобы ускорить исследования и разработку тестов и вакцин от коронавируса COVID-19.

Напомним: в мире коронавирусом заразилось уже более 30 млн человек. От коронавирусной болезни всего умерли 940 тысяч пациентов. Больше всего пандемия затронула США: там обнаружили 6600000 случаев, в Индии — 5100000, в Бразилии — 4400000.



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В Украине 18 сентября зафиксировано уже 169 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - более 3,2 тысячи. Об этом сообщает Центр мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Так, из 169 472 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 3 228 инфицированных, что меньше, чем сутками ранее.

Вследствие болезни в целом в стране умерли 3 468 человек, из них за сутки - 68.

Выздоровели от болезни уже 75 486 человек, 1 573 из них - за последние сутки.

Активных больных - 90 518, за сутки их количество выросло на 1 587.







