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Общество / Криминал
Вчера, 21:00
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Разоблачена ботоферма: 3,5 тысячи ботов распространяли фейки о политиках и подстрекали к протестам

В Киеве и на Запорожье правоохранители разоблачили ботоферму с около 3,5 тысячами ботов, занимавшуюся инспирацией социальных конфликтов, распространением ложной информации о политических конкурентах заказчиков, подстрекательством к протестам. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 9 Соломенским управлением полиции ГУ ГП в Киеве совместно со Службой безопасности Украины заблокирована деятельность межрегиональной сети "ботоферм", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе расследования уголовного производства правоохранители установили, что на территории города Киева и Запорожской области развернута сеть "ботоферм" мощностью примерно в 3,5 тысячи ботов. Ее организаторы с помощью соответствующего телекоммуникационного оборудования и специализированного программного обеспечения руководили учетными записями в социальных сетях, электронными почтовыми ящиками и электронными кошельками с использованием фейковых персональных данных. Для регистрации аккаунтов, кроме украинских, также использовались иностранные SIM-карты операторов связи.

Указанные услуги "предоставлялись в интересах третьих лиц с целью инспирации социальных конфликтов, распространения ложной информации о политических конкурентах заказчиков, подстрекательства к протестам и т.д.", указали в прокуратуре.

В рамках уголовного производства проведено одновременно обыски по адресам расположения специального оборудования, во время которых изъято техническое обеспечение, более 6000 сим-карт и другие вещественные доказательства.

Следственные действия продолжаются. Устанавливаются лица, причастные к организации деятельности "ботоферм".

Напомним, Служба безопасности Украины в Бердянске Запорожской области блокировала работу ботофермы, управляемой из РФ.



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