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Вчера, 20:30
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Погиб ребенок: родителей накажут за невыполнение обязанностей по уходу

В Славянске Донецкой области произошла очередная трагедия: из окна многоэтажки выпал и погиб ребенок. Полицейские начали досудебное расследование. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Донецкой области.

Так, вчера, около 11:20, в полицию Славянская поступило сообщение, что в микрорайоне Химик из окна выпал ребенок.

На месте происшествия правоохранители установили, что 10-летний мальчик жил в квартире на десятом этаже. По предварительным данным, он играл на подоконнике в то время, как взрослых не было дома.

От полученных травм ребенок умер по дороге в больницу. Полиция выясняет обстоятельства трагедии.

По факту гибели ребенка открыто два уголовных производства: по п. 2 ч. 2 ст. 115 с пометкой "несчастный случай" и ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком) Уголовного кодекса Украины.

Это третий случай падения ребенка из окна за неделю и 12 - с начала года. На этой неделе в результате падения с высоты травмы получили еще двое детей - в Краматорске и Доброполье.



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