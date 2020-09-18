В субботу по всей Украине состоится акция: "большая уборка" берегов рек

Министр охраны окружающей среды Украины Роман Абрамовский призвал украинцев присоединиться к "Большой уборке" берегов рек, которая состоится 19 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды.

"Министр призвал украинцев присоединиться к "Большой уборке" берегов. 19 сентября вместе с семьей или друзьями прийти на побережье водоема и сделать его чище", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодня ситуация с засорением водоемов неутешительная: пластиковые бутылки, пакеты, и остатки одежды, отходы сбрасываются прямо на берега водных артерий страны. Именно поэтому стоит повышать экологическое сознание населения, учить правильному обращению с отходами.

Указано, что особенно угрожающие масштабы проблема засорения приобретает в пределах трансграничных рек. После наводнений на Закарпатье тонны отходов, большинство из которых пластик, через реку Тиса попадают в ЕС. В этом году, после обследования побережья, только в бассейне Тисы было выявлено 45 несанкционированных свалок.

"Сегодня украинские реки нуждаются в нашей помощи. Первый, но важный шаг, который, я уверен, под силу каждому украинцу - это не сорить и убирать за собой", - сказал Роман Абрамовский.

Напомним, в Украине состоится экологическая акция "Миллион деревьев за 24 часа", призванная привлечь внимание к восстановлению экосистем Украины и мира.







