В Украине стартовали международные военные учения: тысячи участников и самолеты НАТО

В Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного начались украинские-американские учения "Репид Трайдент - 2020". Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины.

"В Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного начались украинские-американские учения "Репид Трайдент - 2020". Кроме Вооруженных сил Украины и США, к участию в учениях привлечены военнослужащие из Польши, Литвы, Канады, Германии, Румынии, Великобритании и Дании. В целом количество участников в этом году международных учениях достигла рекордных почти 4000 человек", - говорится в сообщении.

Сообщается, что это самые масштабные совместные сухопутные международные учения на территории нашей страны. Отечественные группировки, задействованные в обучении, представлены военнослужащими одной из мотопехотных бригад оперативного командования "Юг" Сухопутных войск ВС Украины, военнослужащими ДШВ ВС Украины, Сил Специальных операций.

Кроме того, силовые структуры Украины представлены сводным подразделением, в которое вошли военные Национальной гвардии Украины, пограничники, представители Национальной полиции. Задачу по противодействию террористическим угрозам будут отрабатывать представители СБУ и Управление госохраны. Из гражданских специалистов в обучении примут участие представители Международного комитета Красного Креста.

"Национальную гвардию Украины на учениях представляют военнослужащие 3 бригады оперативного назначения (военная часть 3017), инструкторы Международного межведомственного центра подготовки подразделений и офицеры гражданско-военного сотрудничества НГУ", - отмечается в сообщении.

По словам командира сводной батальонной тактической группы майор Владимира Пимонова, основными задачами, которые будут выполняться подразделениями сводной батальонной тактической группы на этих международных учениях - ведение стабилизационных действий в определенном районе путем выставления мобильных блокпостов, контрольно-пропускных пунктов, наблюдательных постов, организация патрулирования как пешими так и автомобильными маршрутами, охрана и оборона участков государственной границы.

"Ещо одна из важных задач - проведение противодиверсионных мероприятий", - добавил Пимонов.

Кроме того, во время практических занятий будет использоваться более 500 единиц автомобильной и бронированной техники, вертолеты армейской авиации Сухопутных войск, а также самолеты Воздушных сил Вооруженных сил Украины и союзников НАТО.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский считает, что международные военные учения Rapid Trident - 2020 - это не только очередной этап совершенствования военного мастерства, но и важный шаг к евроатлантической интеграции Украины.







