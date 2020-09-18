Кому на самом деле нужен мир на Донбассе: боевики стреляют, Зеленский хранит тишину

В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики два раза нарушили режим прекращения огня, а с начала сентября они, обвиняя в нарушениях Украину, наращивают свою боеспособность вдоль линии разграничения, сообщает пресс-центр штаба ООС. ОБСЭ с начала перемирия насчитали более 1000 нарушений со стороны оккупационных военных формирований. В то же время Президент Владимир Зеленский всеми силами стремится сохранить "тишину"...

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"С начала текущих суток, 18 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года, осуществив выстрелы в сторону украинских позиций", - сообщили в пресс-центре.

Так, вблизи населенного пункта Водяное враг провоцировал наших военных из подствольного гранатомета. В то же время вблизи Новотошковского - из крупнокалиберного пулемета.

На вооруженные провокации со стороны противника украинские защитники огонь в ответ не открывали. На других участках вдоль линии соприкосновения режим прекращения огня сохранялся в полном объеме.

Кроме того недалеко от населенного пункта Зализне военнослужащие Вооруженных Сил Украины локализовали очаг возгорания сухой травы. Угрозы распространения огня нет. Во время тушения пожара сдетонировало неизвестное взрывное устройство, в результате чего один украинский защитник получил легкое ранение. Воину оказана квалифицированная медицинская помощь.

"Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов нет. Находясь наготове к адекватному реагированию на любые провокационные действия противника, подразделения Объединенных сил соблюдают договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020 года", - отметили в штабе ООС.

Напомним, во время рабочей поездки во Львовскую область в течение 17 сентября Президент Украины Владимир Зеленский почтил память павших героев АТО/ООС и пообщался с их родными и близкими.





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По данным разведки боевики продолжают наращивать боеспособность соединений и частей первого и второго армейских корпусов. Об этом сообщила во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины капитан Юлия Пампуха.

“По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Командование оперативной группировки российских оккупационных войск продолжает наращивать боеспособность соединений и частей первого и второго армейских корпусов. С начала сентября через неконтролируемые Украиной участки границы из России на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях завезено железнодорожным и автомобильным транспортом около 1200 тонн горючего, шесть вагонов и более 10 грузовых автомобилей с противотанковыми минами и боеприпасами, в т.ч. для артиллерийских систем”, — сообщает она.

Отмечается, что кроме того, после капитального ремонта на предприятиях российского оборонно-промышленного комплекса в подразделения противника доставлено более 15 единиц боевой техники, в т.ч. 122-мм реактивные системы залпового огня “Град”.



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Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что они делают все для того, чтобы режим прекращения огня вышел на постоянный уровень. Об этом он сказал на брифинге во время рабочей поездки в Тернопольскую область, передает УНН.

"Сложный у вас очень вопрос. Я бы не хотел, чтобы он был риторический. Я хотел бы, чтобы я имел четкий ответ на ваш вопрос. Сегодня у нас режим тишины. Да, неидеальный. Он не идеально выполняется. Он выполняется с некоторыми провокациями. Результатом которых, к сожалению, является потеря жизни того или иного военного, который защищает наш суверенитет на контактной линии. Сколько будет продолжаться режим тишины, режим прекращения огня, я сказать вам не могу. Мы делаем все для того, чтобы он вышел на постоянный уровень. Чтобы ситуация, если так можно сказать, потому что ситуация стабилизировалась - мы не можем сказать, пока идет у нас война", - сказал Владимир Зеленский, отвечая на вопрос, надолго ли перемирие на Донбассе.

Он отметил, что под стабилизацией имеет в виду, когда у нас идет уменьшение выстрелов в десятки раз.

"И если у нас есть уменьшение и нет боевых потерь, то я бы очень хотел, чтобы эта ситуация в этом направлении стабилизировалась. Пока хотя бы так. Это все равно достижение, это все равно большой шаг. Потому что мы знаем, что вопрос Минска - там много шагов, многие пункты", - добавил Президент.

Напомним, с начала "режима тишины" миссия ОБСЕ зафиксировала тысячи нарушений на Донбассе.







