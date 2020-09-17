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Вчера, 20:00
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Аниматоры 19 стран сняли мощный фильм о протестах в Беларуси

В сети опубликовали анимационный фильм, в котором рассказали о событиях, происходящих в Беларуси после 9 августа этого года. Ролик опубликовали на YouTube-канале издания TYT.BY.

В описании к ролику говорится, что в его создании принимали участие аниматоры из 19 мировых государств. В частности, в работе принимали участие Австралия, Беларусь, Бельгия, Канада, Чехия, Франция, Германия, Греция, Израиль, Италия, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Россия, Южная Африка, Великобритания, США и Узбекистан.




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