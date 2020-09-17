Минздрав сибирается увеличить тариф на экстренную помощь в 2,5 раза

Министерство здравоохранения (Минздрав) предлагает заложить в бюджет-2021 тариф на предоставление экстренной медицинской помощи на уровне 412 грн в расчете на одного человека, а также установить индикаторы качества оказания экстренной медпомощи. Как сообщает Укринформ, об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"Сейчас тариф (на экстренную медицинскую помощь - ред.) составляет 164 грн на одного человека. Эти финсредства идут на медицинские средства, заработную плату, топливо, медицинские изделия, которые используются в экстренной медицинской помощи. Этот тариф должен быть современным, адекватным, который бы в полном объеме обеспечивал экстренную медпомощь... На следующий год мы предложили, чтобы тариф на экстренную медпомощь составлял 412 грн", - сказал Степанов.

Он напомнил, что в апреле 2020 года тариф на одного человека на предоставление экстренной медицинской помощи составлял 116 грн, в июле он был повышен до 164 грн.

По его словам, большой составляющей в тарифе является заработная плата. По расчетам Минздрава, заработная плата врача должен составлять от 20 тыс. грн, водителя машины экстренной медпомощи - 12 тыс. грн.

Кроме этого, как сказал Степанов, предложенный тариф учитывает весь перечень лекарственных средств, которые должны бытьу экстренной медпомощи.

Министр сообщил, что предлагается установить индикаторы качества при оказании экстренной медпомощи. В частности, время проезда экстренной медпомощи в сроки, установленные государством - не менее 60% вызовов в 2021 году, в 2022 году - не менее 75%, на 2023 - не менее 85%.

Еще одним индикаторов качества будет маршрутизация пациентов, то есть госпитализация пациента в ту больницу, где ему полностью окажут медицинскую помощь по профилю его заболевания.

По словам Степанова, при соблюдении индикаторов качества к тарифу будут применяться соответствующие повышающие коэффициенты, в случае несоблюдения этих требований будут применять понижающие коэффициенты.

Как сообщал Укринформ, в проект бюджета на 2021 год на сферу здравоохранения предлагается выделить 156,1 млрд грн. Также в 2021 году планируется выделить 1 млрд грн на развитие экстренной медпомощи, в частности на приобретение автомобилей.







