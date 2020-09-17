Лукашенко игнорирует протесты, а выборы собирается провести по новой конституции

Следующие выборы президента Беларуси должны пройти только после принятия новой конституции. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в среду во время встречи с "политическим активом", передает государственное беларусское агентство БелТА.

“Настало сегодня время придать новый импульс общественно-политической жизни. Важно сформировать единое видение того, какой в перспективе должна быть наша страна, ее государственное устройство. Это конституция. Мы выборы провели, результат получили. На этом точка. Наверное, хватит будоражить общество. Следующие президентские выборы — по (новой) конституции. Как определимся, так и будет”, — цитирует беларусского лидера БелТА.

Разговоры о изменениях в конституцию Республики Беларусь президент страны Александр Лукашенко ведет активно на протяжении этого года, ещё до начала массовых протестов в стране.

Например, в июне этого года Лукашенко заявил, что изменения в беларусскую конституцию могут быть внесены в обозримом будущем, имея в виду два года.

При этом весной он говорил, что новая конституция Беларуси может быть принята в ближайшие пять лет.

То есть, протесты он игнорирует, а между тем - "убирает" членов оппозиционного координационного совета. "Хабаровский синдром": люди протестуют, выходят на улицы сотни тысяч, но ... власть их "не видит". Выдержка, нервы, время...







