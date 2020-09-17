В Киргизии оползень уничтожил горный пик и засыпал русло реки и дорогу

В Киргизии возле угольного месторождения Кара-Кече в Нарынской области полностью разрушился горный пик. По предварительным предположениям, это случилось из-за многолетнего нарушения технологии добычи угля у подножия горы.

По беглым подсчетам объем оползня превышает миллион кубометров грунта и каменной породы. О возможных пострадавших пока не сообщается.

По информации Министерства транспорта и дорог Киргизии, оползень сошел на одной из частей горы Кара-Кече, на 37 километре трассы Дыйкан-Кара-Кече. Он перекрыл русло реки Кара-Кече, разрушил линии электропередач и заблокировал дорогу на этом участке.

По решению комиссии по Гражданской защите Жумгальского района, дорога временно закрыта в связи с опасностью проезда этого участка.

В настоящее время земляная масса сползает в реку Кара-Кече, сказал находящийся в зоне чрезвычайной ситуации начальник ДЭУ №24 Минтрансдора Зарылбек Моношев. Принимаются по ликвидации последствия схода оползня. Впрочем, пока масса породы не остановится полностью, ничего предпринимать нельзя.

Разрез Кара-Кече считается одним из крупных угольных месторождений в Кыргызстане. Запасы угля там оцениваются в 400 млн тонн. На территории месторождения уголь добывают три компании – «Шарбон», «Ак-Жол» и филиал «Кара-Кече» ГП «Кыргызкомур». Они обеспечивают углем город Бишкек, а также Чуйскую, Таласскую, Джалал-Абадскую и Нарынскую области.

Кыргызстан ежегодно потребляет минимум 2,5 млн. тонн угля. Основная часть угля добывается на месторождении Кара-Кече. ТЭЦ города Бишкек потребляет 1 млн. 140 тысяч тонн угля в год, из них 680 тонн поставляется из Кара-Кече.

Источник: 5 канал (Кыргызстан)