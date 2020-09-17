Экокатастрофа в Крыму: Симферопольское водохранилище полностью высохло

Местные жители говорят, что в водохранилище совсем не осталось воды и приводят свежие фото, которые доказывают экологическую катастрофу в Крыму, пишет Обозреватель.

В сети обнародовали новые фотографии Симферопольского водохранилища в аннексированном Россией Крыму. На снимках, которые обнародованы в Twitter-странице "КРЫМский бандеровец", видно, что воды нет совсем.

"Крым. Фотографии Симферопольского водохранилища. Это то место, которое многие из вас видели при выезде из Симферополя в сторону Алушты/Ялты или при въезде в Симферополь со стороны Алушты/Ялты. Фотографии свежие. Да, воды нет совсем", – сказано в подписи к снимкам.

В то же время Россия пожаловалась в ООН, призвав Организацию вмешаться в ситуацию, чтобы Украина обеспечила захваченный ею полуостров водой.

Пользователей сети возмутило это. Они сравнили такие требования с действиями вора, который украл автомобиль или телефон, а затем требует еще и бензин или зарядное устройство...







