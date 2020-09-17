Куда идем, кто недоволен и что нас ждёт: социологическое исследование

По результатам опроса Социологической группы Рейтинг проведенного 3-6 сентября 2020 года, 68% опрошенных считают, что дела в Украине идут в неправильном направлении и всего лишь 18% - оценивают вектор развития дел как правильный.



• 63% опрошенных убеждены, что экономическое положение Украины за последние полгода скорее ухудшилось. Лишь 7% увидели улучшения. 26% - не почувствовали никаких изменений. Об ухудшении экономической ситуации своей семьи говорили 49% респондентов. Лишь 6% заявили, что их финансовая ситуация улучшилась. 44% считают, что ничего не изменилось.

• Оценивая ближайшее будущее, 32% не ожидают никаких изменений в экономическом положении страны в последующие полгода, 43% - ожидают ухудшения, при этом 15% - улучшение.

• 57% убеждены, что основной причиной, по которой может произойти экономический кризис этой осенью, является некомпетентность власти. 26% причину видят в обострении эпидемии коронавируса, 8% - в продолжении войны в Донбассе.

• 45% опрошенных считают, что меры, введенные властями по борьбе с коронавируса, являются оптимальными. 23% считают их слишком мягкими, 18% - наоборот слишком жесткими. Характерно, что с апреля растет число тех, кто считает, что меры борьбы с эпидемией слишком мягкие, при этом растет и количество тех, кто считает меры слишком жесткими.

• 61% оценивая риски от эпидемии говорят, что боятся больше экономических последствий этого кризиса, чем заболевания. С другой стороны, 29% наоборот больше боятся болезни.

• 35% опрошенных довольны деятельностью Президента В.Зеленского, 57% - недовольны. Деятельностью Главы Верховной Рады Д.Разумкова довольны 23%, недовольны - 55%, затруднились оценить - 23%. Работой премьер-министра Шмыгаля довольны лишь 14%, не довольны - 59%, затруднились оценить - 27%. Больше всего среди органов центральной власти опрошенные недовольны работой Кабинета Министров (73%) и Верховной Рады (76%).

• Среди силовых ведомств опрошенные лучше всего оценили деятельность армии: 51% - довольны, 32% - не довольны. Одобрительно работу Национальной гвардии оценили 33% опрошенных, противоположного мнения - 43%, затруднились оценить - 25%. Оценки деятельности других силовых ведомств несколько хуже. Так, работой полиции довольны 26% опрошенных, не довольны - 63%. Деятельностью Службы безопасности Украины довольны 23%, не довольны - 50%, затруднились оценить - 27%. Министерством внутренних дел довольны 20%, не довольны - 63%, затруднились оценить - 17%. Генеральной прокуратурой довольны 13%, не довольны - 64%, затруднились оценить - 24%. Деятельностью судов довольны лишь 11%, не довольны - 69%, затруднились оценить - 20%. Меньше всего опрошенные довольны деятельностью антикоррупционных органов НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро), НАПК (Национальное агентство по предотвращению коррупции) и САП (Специальная антикоррупционная прокуратура). Одобрительно о работе этих органов говорили по 7-10% опрошенных, противоположного мнения - более 60% респондентов.

• Оценивая влияние ключевых политиков / руководителей ведомств на рейтинги власти, респонденты относительно лучше оценили работу главы Верховной Рады Д.Разумкова - 25% считают, что его деятельность положительно влияет на популярность действующей команды власти, столько же - противоположного мнения. 18% считают, что его работа не влияет на эти показатели, 32% - вообще не смогли ответить.

• Относительно других ключевых политиков мнения респондентов сложились следующим образом. 13% опрошенных считают, что деятельность премьер-министра Д.Шмыгаля положительно влияет на рейтинги власти, 32% - противоположного мнения. 13% опрошенных считают, что деятельность Министра внутренних дел Авакова положительно влияет на рейтинги власти, 41% - противоположного мнения. 10% опрошенных считают, что деятельность руководителя Офиса Президента А.Ермака положительно влияет на рейтинги власти, 32% - противоположного мнения. 8% опрошенных считают, что деятельность главы фракции партии «Слуга народа» в парламенте Д.Арахамии положительно влияет на рейтинги власти, 28% - противоположного мнения. Лишь 6% считают, что деятельность Генерального прокурора И.Венедиктовой и директора НАБУ А.Сытника положительно влияет на рейтинги власти, треть - противоположного мнения.

• В президентском рейтинге лидирует В.Зеленский, которого готовы поддержать на выборах 29% среди тех, кто определился и намерен участвовать в голосовании. За Ю.Бойко могли бы проголосовать 15,5% таких опрошенных, П.Порошенко - 14%, Ю.Тимошенко - 9,3%, И.Смешко - 6,4%, О.Ляшко, С.Притулу, и В.Гройсмана - по 3,6%. Рейтинг других кандидатов - ниже 3%. Тех, кто не определился - около 14%.



Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%. Сроки проведения: 3-6 сентября 2020 г.







