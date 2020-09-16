В Украине вакцинировано менее половины детей при необходимости в 95%

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В Украине по состоянию на 1 августа этого года охват детей вакцинацией против кори, краснухи и паротита составляет 45,3%. Об этом в ответ на информационный запрос сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава.

"По состоянию на 1 августа 2020 года уровень охвата вакцинацией против полиомиелита (3 дозами до года) составляет 45,6% от годового плана, против дифтерии, коклюша и столбняка (3 дозами до года) - 45,7%, против кори, паротита, краснухи (в год) - 45,3%, против вирусного гепатита В (3 дозами до года) - 42,0%, против туберкулеза (до года) - 48,1%, против гемофильной инфекции (2 дозы до года) - 44,6%", - говорится в ответе на запрос.

Напомним, в Минздраве считают, что уровень иммунизации от кори, паротита, краснухи до конца года составит 78% при нынешнем темпе при рекомендованных до 95% для формирования коллективного иммунитета.



