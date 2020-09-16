Угроза растет: в Украине уже 162 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 2 958

В Украине на 9 часов 16 сентября зафиксирован уже 162 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - почти 3 тысячи. Зафиксирован антирекорд по смертности в сутки. Об этом сообщает Центр системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Так, из 162 660 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 2 958 инфицированных, что почти на уровне предыдущих суток.

Вследствие болезни в целом в стране умерли 3 340 человек, из них за сутки - 76, что является антирекордом.

Выздоровели от болезни уже 72 324 человека, 1 514 из них - за последние сутки.

Напомним, врач Голубовская рассказала о росте количества тяжелых случаев COVID-19 среди молодых людей.

За минувшие сутки в Украине коронавирусной болезнью COVID-19 заболело 2958 человек, из них 231 ребенок и 149 медицинских работников, а также из-за последствий болезни умерло 76 человек, что является новым антирекордом. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

"За прошедшие сутки (коронавирусной болезнью COVID-19 - ред.) заболело 2958 человек, из них 231 ребенок и 149 медицинских работников. Было госпитализировано 504 человека... Зафиксировано 76 летальных случаев - это антирекорд по количеству умерших. При этом выздоровели 1514 пациентов - это самое большое количество выздоровевших за сутки за все время пандемии", - сказал Степанов.

По его словам, в целом за все время пандемии в Украине заболело 162660 человек, из них 10558 детей, а также 13249 медицинских работников.

Напомним, в Украине на 9 часов 16 сентября зафиксировано уже 162 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - почти 3000.











