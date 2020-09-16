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Минские соглашения: Кравчук сказал, что они невыполнимы

Председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук заявил о невозможности выполнения Минских соглашений из-за различных позиций Украины и РФ в вопросе очередности проведения выборов на Донбассе. Об этом он заявил в интервью НВ.

"Во главе с господином Порошенко записали одно, а теперь требуют другое. А те, кто записал и подписал, нам напоминают, что международные договоренности надо выполнять. Мы сейчас находимся в достаточно непростой ситуации: есть Минские соглашения, но они не могут быть выполнены с учетом понятных причин. А также потому, что когда они подписывались, уже было понятно, что они не будут выполнены. Но согласно международным договоренностям, такие соглашения не могут быть отменены одной стороной. (Нужно - ред.) искать выход через нормандский формат", - пояснил Кравчук.

Он выразил надежду, что после встречи советников лидеров стран нормандской четверки, которая должна состояться сегодня, будет проведен новый саммит с участием президентов Украины, Франции и России Владимира Зеленского, Эммануэля Макрона и Владимира Путина, а также канцлера Германии Ангелы Меркель.

"Я думаю, что на соответствующих условиях и во время таких встреч этот вопрос нужно решать. Только на таком уровне, другого (выхода - ред.) я не вижу", - сказал руководитель украинской делегации в ТКГ.



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