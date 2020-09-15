Украинские футболисты вышли в плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" на НСК "Олимпийский" праздновало победу над "АЗ" с Алкмара в игре третьего квалификационного этапа Лиги чемпионов (2:0), сообщает УНН.

Первый момент в противостоянии возник на 13 минуте. Прострел к уголовной зоне "бело-синих" едва не завершился голом. Однако мяч отлетел от нападающего в руки Георгия Бущана. В середине тайма "АЗ" отметился голом, но взятие ворот было отменено из-за того, что мяч до этого вышел за пределы поля. Голландцы контролировали ход событий на поле, но острых моментов не создавали.

В дебюте второй половины Стенгс имел шанс открыть счет, но его удару не хватило сантиметров до цели. Зато в ответной атаке перехват Буяльского в чужой штрафной привел к голу Жерсона Родригеса ударом под перекладину ворот.

В конце часа игры Супряга обыграл двух противников в чужой штрафной, но не сумел переиграть голкипера. На 74 минуте Идрисс удивительно опасно пробил - чуть выше перекладины. Точку в игре на 87 минуте поставил Николай Шапаренко, который головой переправил мяч в ворота из которых вышел голкипер Бизот - 2:0. В следующем эпизоде ворота "Динамо" дважды спасла перекладина.

Отметим, что соперником "Динамо" по раунду плей-офф за выход в групповой этап Лиги чемпионов станет победитель пары "Рапид" - "Гент" (трех украинцев: Яремчука, Безуса, Пластуна).







