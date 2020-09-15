Хочет ли РФ урегулировать конфликт: Украина требует объяснений

Если Кремль принципиально не заинтересован в проведении саммита лидеров N4, это ставит под сомнение настроенность Российской Федерации урегулировать конфликт. Так в МИД Украины отреагировали на высказывания заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Андрея Руденко о встрече N4.

В Министерстве иностранных дел Украины обратили внимание на сегодняшний комментарий заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Андрея Руденко российским СМИ относительно перспектив проведения очередного саммита глав государств и правительств Украины, Федеративной Республики Германия, Французской Республики и Российской Федерации в нормандской формате.

В частности Руденко отметил, что "заявление Украины о готовности всех сторон провести встречу в "нормандском формате" - ложь".

"В этой связи, хотели бы обратить внимание на следующее. Находясь с официальным визитом в Республике Австрия, Президент Украины Владимир Зеленский говорил не о конкретной дате проведения следующего саммита лидеров Нормандского формата, а о принципиальной готовности его участников встретиться", - говорится в сообщении.

Конечно, Украина, как и другие участники Нормандского формата, заинтересована в том, чтобы следующая встреча глав государств и правительств N4 подтвердила выполнение договоренностей Парижского саммита в нормандской формате (9.12.2019) и была максимально результативной с точки зрения достижения дальнейшего прогресса в мирном урегулировании международного вооруженного конфликта на Донбассе, отметили в МИД.

"Если заявление Андрея Руденко является четким сигналом, что Кремль принципиально не заинтересован в проведении саммита лидеров N4, это ставит под сомнение настроенность Российской Федерации урегулировать конфликт.

Очевидно, что сегодняшний недостаточно дипломатический и несколько эмоциональный комментарий заместителя министра иностранных дел РФ требует дополнительных разъяснений позиции российской стороны как участникам Нормандского формата, так и международному сообществу", - резюмировали в ведомстве.

Напомним, Зеленский во время визита в Австрию заявил , что "... будет еще одна встреча советников, после которой должна быть встреча уже лидеров "нормандской четверки". По крайней мере, все лидеры, насколько мне известно, подтверждают готовность к встрече".

После чего Руденко вышел с заявлением, что заявление Украины о готовности всех сторон провести встречу в "нормандском формате" - неправда.







