Десантные войска РФ уже в Беларуси: там затеяли совместные учения

Согласно сообщению, подразделения 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск Вооруженных сил России передислоцировались на полигон Брестский для участия в плановом совместном белорусско-российском тактическом учении "Славянское братство-2020". Об єтом сообщает Украинская Правда.

По данным Минобороны, всего в практических действиях будет задействовано до 1 500 российских и беларусских военнослужащих, свыше 150 единиц авиационной, боевой и специальной техники.

В ведомстве отметили, что после завершения учений российские военные вернутся на родину.

Учения проводятся на полигоне Брестский, в Брестском районе и на участке реки Мухавец с 21 по 23 сентября.

Дословно: "В ходе учения военнослужащие двух стран отработают вопросы совместных действий при выполнении задач по борьбе с терроризмом, обменяются опытом организации и ведения специальных действий при выполнении контртеррористических задач.

Особенностью учения станет выполнение учебно-боевых задач в ночных условиях, в том числе совершение маршей, практическое десантирование, форсирование водных преград и этап боевой стрельбы".







