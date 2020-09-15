Курс валют

Новости

Все новости
Скандал / Главные новости / Армия
Вчера, 17:00
227
Версия для печати

Десантные войска РФ уже в Беларуси: там затеяли совместные учения

Согласно сообщению, подразделения 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск Вооруженных сил России передислоцировались на полигон Брестский для участия в плановом совместном белорусско-российском тактическом учении "Славянское братство-2020". Об єтом сообщает Украинская Правда.

По данным Минобороны, всего в практических действиях будет задействовано до 1 500 российских и беларусских военнослужащих, свыше 150 единиц авиационной, боевой и специальной техники.

В ведомстве отметили, что после завершения учений российские военные вернутся на родину.

Учения проводятся на полигоне Брестский, в Брестском районе и на участке реки Мухавец с 21 по 23 сентября.

Дословно: "В ходе учения военнослужащие двух стран отработают вопросы совместных действий при выполнении задач по борьбе с терроризмом, обменяются опытом организации и ведения специальных действий при выполнении контртеррористических задач.

Особенностью учения станет выполнение учебно-боевых задач в ночных условиях, в том числе совершение маршей, практическое десантирование, форсирование водных преград и этап боевой стрельбы".



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Страна вооружена: СБУ изъяла огнестрел, взрывчатку и боеприпасы
Коронавирус: страшная сила статистики и графиков
Пандемия: главные новости утра 16 марта
Коронавирус наступает на человечество: как обезопасить себя от заражения
Жители Украины считают мову важным атрибутом независимости
Лучшее за неделю
Мультимедиа
Как Ермак в Берлин слетал и до чего там договорились
Воды в Крыму нет: военные перекрыли реку для снабжения Симферополя
Замки Украины: воссоздана в 3D-формате Звягельская крепость
Полёт на Марс всё ближе: SpaceX успешно испытала прототип марсианского корабля
Черноморский одесский яхт-клуб вместе с ВМСУ возродили парусные гонки до Змеиного
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт