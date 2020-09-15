Молодежь хочет быть парикмахерами, почти никто не хочет в рабочие

Министерство образования и науки Украины опубликовало пятерку наиболее популярных профессий среди поступающих в профтехи в этом году, сообщает МОН.

“Водитель автотранспортных средств, повар, электрогазосварщик, кондитер, парикмахер и официант — такова пятерка самых популярных профессий среди поступающих в учреждения профессионального образования в 2020 году. В то же время узкоотраслевые профессии или те, которые предусматривают тяжелые условия труда, пользуются меньшим спросом среди молодежи”, — указали в ведомстве.

Среди профессий, которые технологически более сложные и менее популярными среди абитуриентов — машинист трубоукладчика, контроллер пищевой продукции или прокатчик горячего металла.

“Начиная с 2011 года в рейтинге самых популярных профессий остается неизменной такая пятерка лидеров. И это понятно, поскольку профессии сферы услуг позволяют выпускникам, которые имеют за плечами только производственную практику, открывать собственный бизнес и получать высокий доход. В этом году мы видим похожий запрос. На самом деле, в наших профтехах можно получить 690 профессий, но каждый год более 70% поступающих выбирают лишь 10-15 из них. Именно поэтому мы запустили отдельную рубрику в Facebook, где объясняем преимущества различных направлений. Рассказываем и о популярном визажиста, и о узкопрофильном матросе”, — сообщил заместитель Министра образования и науки Игорь Гарбарук.

В министерстве также добавили, что: “Каждый регион имеет разную динамику набора абитуриентов по этим профессиям. Например, в Ивано-Франковской и Тернопольской областях одними из самых востребованных являются штукатур и парикмахер. А на юге — в Одесской, Николаевской и Херсонской областях — поступающие предпочитают профессии тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства. Среди факторов, влияющих на востребованность конкретных профессий — экономическое развитие региона и локального бизнеса”.

Добавим, что наименее популярной специальностью в этом году среди поступающих стала “Гидроэнергетика”.



