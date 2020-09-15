В Чабанах произошел взрыв магистрального газопровода в Европу

По факту разгерметизации магистрального газопровода возле поселка Чабаны Киевской области правоохранители открыли уголовное производство. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области.

"Открыто уголовное производство по статье №292 Уголовного кодекса Украины ("Повреждение объектов магистральных или промышленных нефте-, газо-, конденсатопроводов и нефтепродуктопроводов"). Сейчас будет назначено ряд экспертиз для установления всех причин разгерметизации газопровода", - сообщили в полиции.

Напомним, накануне в Чабанах в Киевской области произошел взрыв.

Позже экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что в Киевской области жителям района, где произошел взрыв, советуют перекрыть подачу газа в свои дома на время ликвидации аварии, местные сообщили о взрыве на газопроводе.

Восстановление участка магистрального газопровода вблизи Чабанов Киевской области, где в ночь на вторник произошла разгерметизация, займет 2-3 дня. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ООО "Оператор ГТС Украины".

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"Сейчас на месте работает полиция и устанавливаются причины аварии. По завершению следственно-оперативных действий ремонтные бригады ОГТСУ начнут ликвидацию последствий, по предварительным оценкам возобновления работы этого участка магистрального газопровода займут 2-3 дня", - говорится в сообщении.

В ОГТСУ также рассказали, что как только диспетчеры получили сигнал о падении давления, участок газопровода, на котором произошла авария, было отключено и локализовано утечку. "Было оперативно организовано соответствующие переключения на другие газопроводы, поэтому транспортировка газа потребителям не прекращалась", - указали в компании.

Также там сообщили, что речь идет о магистральном газопроводе КЗУ-1, используемом для транспортировки газа от газодобывающих предприятий в восточных областях до подземных газохранилищ в западном регионе Украины. "Жертв и пострадавших нет. Поставки газа для потребителей организовано через другие газопроводы. Эта ситуация никоим образом не влияет на транзит газа в страны ЕС", - отметили в ОГТСУ.

Напомним, по данным ГСЧС, 15 сентября около 00:20 вблизи пгт Чабаны Киево-Святошинского района произошла разгерметизация магистрального газопровода высокого давления диаметром 1020 мм (Киев-Запад Украины). В 1:10 перекрыта подача газа к газопроводу. Жертв и пострадавших нет.

В Минэнергетики указали, что транзит природного газа в Европу обеспечивается в штатном режиме в заявленных объемах.







