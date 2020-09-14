Как Ермак в Берлин слетал и до чего там договорились

В Берлине произошла долгожданная встреча советников лидеров Нормандской четверки. Главным вопросом переговоров стало проведение выборов на Донбассе. Судя по заявлениям участников встречи, договориться не удалось. Но одно ясно: Украина пока что не собирается проводить выборы в неподконтрольных районах Донбасса, на чем настаивает Россия. В том, что ожидает Донбасс, разбирался Корреспондент.net.

У каждого своя версия

На данный момент, согласно принятому Верховной Радой постановлению, местные выборы 25 октября, как на подконтрольной Украине территории Луганской и Донецкой областей, так и на неподконтрольной, проводится не будут.

После встречи в Берлине заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил о договоренностях, что "в ближайшее время в Верховной Раде будет рассмотрено постановление (о выборах), которое корректирует то постановление, которое было принято 15 июля".

Представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Андрей Костин подтвердил слова Козака, что Рада рассмотрит постановление, "которая корректирует то постановление, которое было принято 15 июля".

Но глава Офиса президента Андрей Ермак утверждает, что никаких подобных договоренностей нет и близко.

"Никаких обязательств от украинской стороны о пересмотре постановления Верховной Рады (о местных выборах) не было. И это невозможно, потому что мы не можем вмешиваться в деятельность украинского парламента", - сказал он.

По словам Ермака, Украина лишь "проинформировала" других участников встречи о наличии постановления, которым хотят внести изменения в уже принятое постановление о местных выборах.

"Мы только проинформировали коллег по нормандской встречи, что депутат от Слуги народа (Александр Качура) еще 28 июля зарегистрировал постановление об изменениях. И это постановление в ближайшее время будет вынесено в зал Верховной Рады, где будет решаться его судьба", - сказал Ермак.



Что за постановление?

Нынешнее постановление о местных выборах, которое утвердила Рада, предусматривает, что местные выборы на оккупированных территориях могут состоятся только после прекращения оккупации и вооруженной агрессии России против Украины, вывода всех незаконных вооруженных формирований с территории Украины и восстановления контроля за границами.

В то же время в предложенных Раде изменениях, таких слов нет, там говорится, что местные выборы на оккупированных территориях можно будет провести при условии полного разоружения, демилитаризации и реинтеграции в соответствии со стандартами ООН и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

По словам Костина, предложенный проект постановления полностью соответствует Минскому комплексу мер.

Нардеп Качура заявляет, что в предложенных им изменениях сейчас вообще речь не идет о проведении выборов на неподконтрольных территориях.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что нардепы не намерены пересматривать уже принятое парламентом постановление о проведении местных выборов. По словам Разумкова, на этой пленарной неделе никакие изменения в постановление об объявлении местных выборов рассматриваться вообще не будут.



Что будет дальше?

Концентрация на вопросе выборов приводит к тому, что стороны не могут продвинуться в переговорах.

“Россия исключительно искусственно сосредотачивается на этом постановлении, чтобы блокировать переговоры в случае игнорирования ее прихотей, или, в случае их выполнения, радостно демонстрировать успешность своего давления на Киев. Впрочем, шансов на принятие таких изменений в постановление о выборах почти нет - даже во фракции Слуги народа не готовы за них голосовать. Все понимают, что даже их принятие не приблизило бы выборы на оккупированной территории”, - считает аналитик фонда Демократические инициативы Мария Золкина.

По ее мнению, единственный выход для Украины – предложение по полному обновлению Минских соглашений.











