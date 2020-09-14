Кредитное финансирование от ЕБРР поможет модернизации стратегического предприятия

Благодаря привлечению кредитного финансирования ЕБРР на выгодных для "Украэроруха" условиях удалось не просто поддержать ликвидность, но и продолжить модернизацию стратегического предприятия. Об этом в интервью УНН рассказал руководитель "Украэроруха" Андрей Ярмак.

"Чтобы обеспечить поддержание ликвидности, мы начали активные переговоры с финансовыми институтами, и благодаря органу управления - Министерству инфраструктуры - в рекордные сроки (в течение 4 месяцев) привлекли кредитное финансирование ЕБРР на выгодных для предприятия условиях", - отметил Ярмак.

Таким образом, уверен глава "Украэроруха", несмотря на тяжелый кризис в авиационной отрасли, связанный с пандемией COVID-19, и при отсутствии государственного финансирования, предприятие смогло продолжить модернизацию собственной аэронавигационной инфраструктуры.

"Недавно во Львовском региональном подразделении мы ввели в эксплуатацию новую автоматизированную систему управления воздушным движением, которая повысит эффективность работы и безопасность полетов в западной части воздушного пространства страны. Кроме этого, в конце прошлого года мы заказали за кредитные ресурсы два новых локатора, которые будут установлены в следующем году, и остальное современное оборудования, что улучшит качество предоставляемых услуг, оптимизирует бизнес-процессы и уменьшит операционные расходы на их функционирование", - добавил Ярмак.

Напомним, в интервью УНН назначенный осенью прошлого года руководитель "Украэроруха" Андрей Ярмак рассказал о беспрецедентных антикризисных мерах и сложных управленческих решениях, которые пришлось воплотить для поддержки операционной деятельности, модернизации инфраструктуры, увеличения воздушных трасс и успешной защиты государственной компании в судах.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий рассказал, что 450 млн евро кредита Европейского инвестиционного банка пойдет на капитальный ремонт участка автомобильной дороги Киев-Одесса и строительство северной объездной города Львова.







