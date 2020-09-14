Бюджет-2021: Кабмин утвердил основные показатели

Кабинет министров Украины на внеочередном заседании 14 сентября 2020 года утвердил проект Государственного бюджета на 2021 год и направил его на рассмотрение в Верховную раду. Основные показатели проекта бюджета опубликовала пресс-служба правительства.

Основные показатели проекта Государственного бюджета на 2021 год:

ВВП - 4,5 трлн грн;

рост ВВП ожидается на уровне 4,6%;

доходы планируются на уровне - 1071 млрд грн (+92,3 млрд грн к плану 2020 года);

расходы планируются на уровне - 1350 млрд грн;

среднемесячная зарплата - 13,6 тыс. грн;

потребительская инфляция - 7,3%;

государственный долг к ВВП - 64,6%.



Главные цифры проекта Государственного бюджета на 2021 год:

Расходы на безопасность и оборону - 267 млрд грн (+21 млрд к плану с изменениями на 2020 год):

на зарплаты военным и правоохранителям - 131 млрд (+8,3 млрд грн).

Расходы на образование - 174 млрд грн (+34 млрд к плану 2020 года):

на доплаты зарплат учителям +21,2 млрд грн (это увеличение зарплат на 30%).

Расходы на медицину - 156 млрд грн (+27,5 млрд грн):

предусматривается увеличение зарплат медиков на 30%;

на программу медицинских гарантий планируется 123,4 млрд;

на борьбу с коронавируса - 19,4 млрд (из которых 2,6 млрд грн на вакцинацию).

Расходы на социальную защиту населения - 324 млрд грн (+7,5 млрд к плану 2020 года):

расходы на Пенсионный фонд 204 млрд грн.

Программа "Большое строительство" (развитие дорожной инфраструктуры) - 150 млрд грн (+20,7 млрд грн).

Рост МЗП до 6 тыс. грн с 1 января 2021 года и с 1 июля - до 6,5 тыс. грн (+41,4 млрд грн).

Программы поддержки малого и среднего бизнеса - 12 млрд грн:

на реализацию программы портфельных гарантий планируется выделить 10 млрд грн;

на компенсацию процентов по кредитам для малого и среднего предпринимательства - 2 млрд грн.

Финансовая поддержка регионов (ГФРР) - 9,4 млрд грн (+4,5 млрд к плану 2020 года).

Расходы на культуру - 7,5 млрд грн (+2,8 млрд к плану 2020 года).

Расходы на спорт - 7,4 млрд грн (увеличено в 2,7 раза к плану 2020 года).

В поддержку угольной отрасли - 4,5 млрд грн.

В поддержку аграриев - 4,2 млрд грн.

Цифровизация отраслей экономики - 2,9 млрд грн.

Закупка 100 пассажирских вагонов для железной дороги - 3,3 млрд грн.







