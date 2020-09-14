Бюджет-2021: Кабмин утвердил основные показатели

Кабинет министров Украины на внеочередном заседании 14 сентября 2020 года утвердил проект Государственного бюджета на 2021 год и направил его на рассмотрение в Верховную раду. Основные показатели проекта бюджета опубликовала пресс-служба правительства.
Основные показатели проекта Государственного бюджета на 2021 год:
ВВП - 4,5 трлн грн;
рост ВВП ожидается на уровне 4,6%;
доходы планируются на уровне - 1071 млрд грн (+92,3 млрд грн к плану 2020 года);
расходы планируются на уровне - 1350 млрд грн;
среднемесячная зарплата - 13,6 тыс. грн;
потребительская инфляция - 7,3%;
государственный долг к ВВП - 64,6%.
Главные цифры проекта Государственного бюджета на 2021 год:
Расходы на безопасность и оборону - 267 млрд грн (+21 млрд к плану с изменениями на 2020 год):
на зарплаты военным и правоохранителям - 131 млрд (+8,3 млрд грн).
Расходы на образование - 174 млрд грн (+34 млрд к плану 2020 года):
на доплаты зарплат учителям +21,2 млрд грн (это увеличение зарплат на 30%).
Расходы на медицину - 156 млрд грн (+27,5 млрд грн):
предусматривается увеличение зарплат медиков на 30%;
на программу медицинских гарантий планируется 123,4 млрд;
на борьбу с коронавируса - 19,4 млрд (из которых 2,6 млрд грн на вакцинацию).
Расходы на социальную защиту населения - 324 млрд грн (+7,5 млрд к плану 2020 года):
расходы на Пенсионный фонд 204 млрд грн.
Программа "Большое строительство" (развитие дорожной инфраструктуры) - 150 млрд грн (+20,7 млрд грн).
Рост МЗП до 6 тыс. грн с 1 января 2021 года и с 1 июля - до 6,5 тыс. грн (+41,4 млрд грн).
Программы поддержки малого и среднего бизнеса - 12 млрд грн:
на реализацию программы портфельных гарантий планируется выделить 10 млрд грн;
на компенсацию процентов по кредитам для малого и среднего предпринимательства - 2 млрд грн.
Финансовая поддержка регионов (ГФРР) - 9,4 млрд грн (+4,5 млрд к плану 2020 года).
Расходы на культуру - 7,5 млрд грн (+2,8 млрд к плану 2020 года).
Расходы на спорт - 7,4 млрд грн (увеличено в 2,7 раза к плану 2020 года).
В поддержку угольной отрасли - 4,5 млрд грн.
В поддержку аграриев - 4,2 млрд грн.
Цифровизация отраслей экономики - 2,9 млрд грн.
Закупка 100 пассажирских вагонов для железной дороги - 3,3 млрд грн.