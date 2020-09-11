Сможет ли ОБСЕ и ТКГ помочь Зеленскому сохранить перемирие на Донбассе

Украина инициировала внеочередное заседание в формате видеоконференции рабочей подгруппы по вопросам безопасности в Трехсторонней контактной группе после ситуации с инспекцией в районе населенного пункта Шумы. Об этом сказал председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук.

"Я подписал соответствующее письмо к госпоже Хайди Грау с предложением, учитывая то, что та сторона, то есть ОРДЛО, и российская сторона, которая присутствовала при обсуждении этого вопроса вчера о, якобы, инженерных работах, которые ведутся на нашем военном объекте возле населенного пункта Шумы. По официальной информации посла Чевика, которая напечатана, сказано, что видеоснимки и наблюдением спутника таких работ не замечено", - отметил глава украинской делегации.

Вчера в 14:00 должна была начаться инспекция, но боевики "вдруг" выдвинули дополнительные условия, которые нигде не обсуждались, в частности, проверять дополнительные точки, осуществлять видеофиксацию, подписать протокол.

"Мы тогда сказали, что учитывая это все, мы вносим предложение перенести, отложить решение этого вопроса после обсуждения на рабочей группе, не просто обсуждение, а видеообсуждение, чтобы это была информация для общества. Только после этого мы (украинская делегация в ТКГ - ред.) рассмотрим, как появились, каким образом, откуда появились эти дополнительные условия, которые никто не ставил и не обсуждал", - добавил Кравчук.

В Офисе Президента сделали заявление об отмене инспектирования в районные Шумов и заявили, что Украина не согласится с деструктивными попытками сорвать мирный процесс.



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В ответ на обвинения со стороны Украины 10 сентября после 14.00 боевики открыли огонь из стрелкового оружия по украинским позициям возле населенного пункта Шумы. Обстрел был прицельным и направленным на участок, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС.

"В 14.15, российско-оккупационные войска открыли огонь из стрелкового оружия по украинским позициям возле населенного пункта Шумы. Обстрел был прицельным и направленным на участок, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ", - говорится в сообщении.

В пресс-центре ООС отметили, что такие действия противника свидетельствуют, что враг сознательно и целенаправленно идет не только на нарушение договоренностей, но и открыто провоцирует украинскую сторону.

"Вместе с тем Украина в очередной раз демонстрирует свое искреннее стремление к установлению мира, но враг намеренно срывает любые попытки", - говорится в сообщении.

Благодаря оперативности украинских разведчиков, действия вооруженных формирований Российской Федерации были спрогнозированы заранее, поэтому быстро удалось обезопасить не только военнослужащих Объединенных сил, но и представителей СЦКК и ОБСЕ, отметили в пресс-центре ООС.



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Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, во время наблюдательного полета беспилотника, обнаружила новые позиции боевиков на Донбассе. Кроме того, зафиксировано концентрация вооружений возле линии соприкосновения. Об этом говорится в сообщении пресс-центре Операции Объединенных сил в Facebook.

В отчете от 9 сентября говорится о том, что на оккупированной территории обнаружено продолжение траншеи вблизи Березовского Луганской области. Кроме того, 8 сентября у позиций вблизи Раевка Луганской области наблюдатели увидели пять боевиков с лопатами.

Также беспилотник ОБСЕ обнаружил самоходные и буксируемые гаубицы и три РСЗО «Град» в Луганской области, которые были размещены с нарушением линии отвода. А на полигоне у Бугаевки обнаружены танки.

На полигоне вблизи Тернового Донецкой области патруль зафиксировал четыре танка, а на полигоне в районе Покровки - еще десяток танков и несколько гаубиц.

Зафиксированные факты однозначно указывают на нарушение боевиками Российской Федерации договоренностей, которые вступили в силу 27 июля 2020.

InfoKava по материалам СМИ











