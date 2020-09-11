Глава ВР Дмитрий Разумков в Литве: мы до сих пор боремся за независимость

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков во время официального визита в Литву сказал, что де-факто Украина до сих пор борется за настоящую независимость. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Литовской Республике.

"Мы, украинцы, очень хорошо понимаем, что в современном мире отстоять и восстановить независимость страны с тысячелетней историей было и до сих пор является настоящим вызовом. 30 лет назад Литва выполнила свою историческую миссию и защитила самое ценное достояние свободного общества - собственное независимое государство", - сказал Дмитрий Разумков во время торжественной части пленарного заседания Сеймаса Литовской Республики.

Указано, что во время выступления с трибуны он также напомнил о борьбе Украины за независимость, которая из-за военной агрессии еще продолжается, и о потерях, которые понес украинский народ.

"Де-факто мы до сих пор боремся за настоящую независимость собственного государства, за право выбирать свой внешнеполитический курс, за право граждан Украины жить в мирной, богатой, успешной и счастливой стране. К началу этой борьбы мы не до конца осознавали то, какую ценность имеет свобода и как трудно приходится ее отстаивать", - добавил глава Верховной Рады Украины.

Он отметил, что убежден, что наши государства имеют не только общее историческое прошлое, но и общее европейское будущее.

Также указано, что Дмитрий Разумков вместе с представителями Сеймаса Литвы принял участие в торжественном возложении цветов к Мемориалу павшим в борьбе за независимость Литвы на Антакальском кладбище и почтил память погибших минутой молчания.







