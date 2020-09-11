Россия волнуется: готова рассмотреть "дело Навального" по требованию ЕС

Россия готова к рассмотрению ситуации с отравлением оппозиционера Алексея Навального на площадке Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), если этот вопрос будет вынесен на рассмотрение немецкими партнерами. Об этом заявил в четверг постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

“Вчера официальные лица ФРГ заявили о том, что они якобы передали в ОЗХО все материалы, подтверждающие отравление российского гражданина. Тем не менее проверка нами этих сведений выявила то, что они являются недостоверными: ни вчера, ни сегодня утром Германия в Техсекретариат ОЗХО ничего не направляла”, — сказал он.

По словам Шульгина, Россия ожидает от немецкой стороны “внятных разъяснений по этому поводу”.

“Но в любом случае, если вопрос будет вынесен нашими немецкими партнерами на гаагскую площадку, мы готовы к его рассмотрению строго в правовом поле Конвенции (о запрещении химического оружия — ред.)”, — добавил постпред РФ.

Ранее стало известно, что российский оппозиционер Алексей Навальный полностью пришел в себя после выхода из комы.







