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Общество / Криминал
Вчера, 23:20
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Не поняла значение слов в учебнике и... вызвала полицейских

Женщина в Черновцах вызвала патрульных полицейских, чтобы ей разъяснили значение некоторых слов в учебнике. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Черновицкой области.

"Вызовы на спецлинию 102 бывают разными... ночную смену патрульные начали с урока украинского языка и литературы. Заявительница не понимала значения некоторых слов в учебнике, поэтому решила вызвать полицию на помощь. Инспекторы объяснили значение слов, а также объяснили, в каких случаях нужно звонить по номеру 102", - говорится в сообщении.

В патрульной полиции напомнили, что "набирая номер телефона экстренной службы и сообщая ложный вызов, вы не только нарушаете закон, но и рискуете жизнью других людей".



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