Лукашенко придется делить кресло с Тихановской: в ПАСЕ не признали выборы в Беларуси

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по правовым вопросам и правам человека не признает результаты президентских выборов в Беларуси. Он также инициировал создание международного следственного органа, который имеет целью сбор и освещение доказательств правонарушений в республике. Об этом говорится в заявлении комитета ПАСЕ после заседания 9 сентября, передает УНН.

“Комитет по правовым вопросам и правам человека солидарен с отважным народом Беларуси, который борется за свои права и достоинство. Сотни тысяч людей мирно бросили вызов официальным предупреждением и угрозам мести. Есть многочисленные достоверные сообщения о массовых, серьезные нарушения права на свободные и справедливые выборы, права на свободу слова и собраний, права на свободу, а также об актах пыток, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения с мирными демонстрантами”, — говорится в заявлении.

В связи с этим Комитет отказался признать результаты последних президентских выборов. Он требует, чтобы выборы были “проведены по принципу справедливости и на транспарентной основе под наблюдением международных наблюдателей”.

Комитет ПАСЕ считает, что виновные в серьезных нарушениях прав человека в контексте недавних президентских выборов и их последствий должны быть привлечены к ответственности.

“Для того чтобы послать четкий сигнал всем сотрудникам сил безопасности о том, что серьезные нарушения прав человека не останутся безнаказанными, Совет Европы в сотрудничестве с другими международными органами должна в срочном порядке создать международный следственный орган для сбора информации и сбора доказательств преступлений в сфере прав человека, совершенных в Беларуси”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что к сотрудничеству в этом расследовании должны быть приглашены как белорусские власти, так и представители гражданского общества. “Результаты (деятельности следственного органа) будут опубликованы и доведены до сведения всех национальных или международных правоохранительных органов, которые готовы и способны осуществлять судебное преследование за массовые нарушения прав человека, совершенные в Беларуси”, — резюмировали в заявлении.

Напомним, в Беларуси по уголовному делу о деятельности Координационного совета оппозиции на допрос в качестве свидетелей вызвали нобелевского лауреата Светлану Алексиевич и экс-директора Купаловская театра Павла Латушко.

Координационный совет был создан по инициативе кандидата в президенты Светланы Тихановской. В президиум этого совета вошли писательница Светлана Алексиевич, дипломат Павел Латушко, юристы Лилия Власова и Максим Знак, сопредседатель “Белорусской христианской демократии” Ольга Ковалькова, представитель стачкома МТЗ Сергей Дылевские, координатор штаба Бабарыка и соратница Тихановской Мария Колесникова.

Генпрокуратура Беларуси по факту создания Координационного совета возбудила уголовное дело о “захвате власти”.

В Беларуси с дня президентских выборов 9 августа ежедневно продолжаются массовые протесты против объявленной победы на них действующего президента Александра Лукашенко на шестой срок подряд. Силовики прибегают к репрессиям против инициаторов и участников протестов.



