У Зеленского отменили совместную с боевиками "ЛДНР" инспекцию в районе поселка Шумы

Попытка протолкнуть так называемую "совместную инспекцию", а точнее, допуск на украинские позиции российского генерала и представителей боевиков, не удалась: в Офисе президента заявили, что инспекция отменена. Однако случилось это в большей степени именно потому, что реакция активной части общества на такую "инициативу" оказалась более чем негативной.

У въезда в Дом отдыха "Конча-Заспа" Государственного управлениями делами (ГУД), где расположена резиденция президента Украины Владимира Зеленского поздно вечером 10 сентября проходила акция с призывом не допустить инспектирование позиций украинских военных боевиками "Л/ДНР" в зоне проведения ООС и наказать ответственных за такое решение должностных лиц.

Как передаёт "Интерфакс-Украина", в протесте приняли участие "Рух опору капитуляции", партии "Национальный корпус", "Демократическая сокира", "Правый сектор" и целый ряд других патриотических, ветеранских и националистических организаций.

В частности, всего к въезду на территорию государственных дач прибыло около сотни автомобилей и около десятка мотоциклов. Численность участников акции составила несколько сотен человек.

Протестующие перекрыли въезд в Дом отдыха ГУД и расклеили на его заборе баннеры с надписями "Нет капитуляции!". На воротах государственных дач активисты написали "Импичмент" и "503 ОБМП".

Активисты заблокировали проезд к комплексу внедорожником Mercedes-Benz.

Присутствующие на акции требовали от президента прекратить практику согласия на инспектирование украинских позиций на фронте боевиками "Л/ДНР" или российскими войсками, а также наказать тех, кто причастен к принятию таких решений, в частности главу украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука и его заместителя Витольда Фокина.

Ранее аналогичная акция прошла на Банковой под зданием Офиса президента. Об этом сообщает Корреспондент со ссылкой на Telegram-канал Pavlovsky News.

Отмечается, что люди скандировали "Зелю геть!" и "Ганьба!". Также они по очереди высказали свое возмущение в громкоговоритель относительно возможной совместной инспекции с "ДНР" украинских позиций в Шумах.

Организаторы акции анонсировали на утро понедельника, 14 сентября, митинг под Верховной Радой с требованием создать Временную следственную комиссию по этому вопросу.

В Офисе Президента, буквально на несколько часов раньше, сделали заявление об отмене инспектирования в районные Шумов и заявили, что Украина не согласится с деструктивными попытками сорвать мирный процесс. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

“Как мы и предполагали, представители незаконных вооруженных формирований в ОРДЛО не ожидали конструктивной позиции Украины. Вера в собственную пропаганду и оторванность от реальности мешает им адекватно оценивать происходящие события. По состоянию на утро сегодняшнего дня получили от них ряд требований, противоречащих друг другу, искажающих характер договоренностей о режиме прекращения огня и еще больше унижающих ОБСЕ как авторитетного и объективного посредника. Именно поэтому согласованного в рамках безопасности подгруппы ТКГ исключительно „одноразового инспектирования“ исключительно одной точки не произойдет. В связи с постоянным изменением запросов российской стороны”, — говорится в сообщении.

В то же время в Донецкой области в районе проведения операции Объединенных сил сепаратистисты обстреляли позиции ВСУ в районе поселка Шумы, именно там, где сегодня должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ. Об этом в четверг, 10 сентября, сообщил пресс-центр штаба ООС.

"Такие действия противника свидетельствуют, что враг сознательно и целенаправленно идет не только на нарушение договоренностей, но и открыто провоцирует украинскую сторону. Зато Украина в очередной раз демонстрирует свое искреннее стремление к установлению мира, но враг намеренно срывает любые попытки", – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что благодаря оперативности украинских разведчиков, удалось спрогнозировать действия врага.

"Поэтому быстро удалось обезопасить не только военнослужащих Объединенных сил, но и представителей СЦКК и ОБСЕ", – говорится в сообщении.