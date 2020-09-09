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Власть / Природа
Вчера, 21:30
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Миллион деревьев за 24 часа: экоакция пройдет по всей Украине

В Украине состоится экологическая акция "Миллион деревьев за 24 часа", призванная привлечь внимание к восстановлению экосистем Украины и мира. Об этом во время брифинга после заседания правительства сказал министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский, передает УНН.

"Хочу анонсировать очень важную экологическую инициативу - это "Миллион деревьев за 24 часа". О чем это - о высадке деревьев по всей территории Украины гражданами при поддержке волонтеров на участках, определенных научным способом. Практически, это все участки, принадлежащие Гослесагентству и это земли лесохозяйственного назначения. То есть, на них будут высажены присущие нашей стране породы деревьев. Для чего? В первую очередь, скажу для чего - мы в Министерстве работаем, кроме регуляторных каких-либо ограничений или инициатив, над тем, чтобы повысить сознание граждан относительно предотвращения и адаптации к изменениям климата. Каждое высаженное дерево является критически важным для содержания углерода", - сказал Роман Абрамовский.

Он отметил, что хозяйственная деятельность людей, в частности увеличение площадей пашни и сжигания топлива, приводит к тому, что значительное количество углекислого газа попадает в атмосферу и создает парниковый эффект, что приводит к быстрым и необратимым климатическим изменениям.

"Не существует, конечно, волшебной таблетки для преодоления климатического кризиса, но высадка деревьев является частичным ее решением. Миллион деревьев за 24 часа - это действительно очень масштабная акция, и цель - привлечь внимание к необходимости восстановления экосистем Украины и мира в целом. Украина не становится в стороне от процессов, которые происходят по борьбе с климатическими изменениями в мире", - добавил министр.


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