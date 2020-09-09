Кто и зачем будет проверять позиции ВСУ и чем это грозит Украине

По итогам внеочередного заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе участники консультаций договорились о совместном инспектировании с участием представителя координатора от ОБСЕ в районе населенного пункта Шумы, где ранее произошла вражеская провокация. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Президента. Украинская общественность незамедлила отреагировать.

"С целью недопущения срыва режима полного и всеобъемлющего прекращения огня в среду, 9 сентября, состоялось внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы в формате видеоконференции", - говорится в сообщении.

Как указано, ОБСЕ "в очередной раз подтвердила несостоятельность любых обвинений в адрес Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Шумы в период с 5 июля по 2 сентября". "Это факт, изложенный в нашем отчете от 5 сентября этого года", - подчеркнул глава СММ ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик.

"Участники консультаций договорились о совместном инспектировании в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ", - добавили в Офисе Президента.

Украинская сторона, как указано, обеспечит вопросы логистики и гарантии безопасности всем участникам инспекции.

"Сегодняшний день дает нам надежду, что режим прекращения огня будет выполняться и в дальнейшем всеми сторонами. С этой целью украинская сторона будет задействовать любые механизмы как в рамках ТКГ, так и в Нормандском формате, которые позволят сохранить жизнь украинских военнослужащих и мирного населения. Мы остаемся полностью преданными мирному процессу и выполнению достигнутых договоренностей", - подчеркнул глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

Отметим, главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин приказал 7 сентября открыть огонь по "незаконным украинским укреплениям" в районе населенного пункта Шумы, близ Горловки.

В то же время СММ ОБСЕ не увидела фактов "нарушений" со стороны ВСУ вблизи населенного пункта Шумы по обустройству инженерных сооружений, о которых ранее заявил главарь боевиков "ДНР" Пушилин.

Решение о совместном инспектировании в районе Шумов на Донбассе при участии представителя координатора от ОБСЕ, принятое на сегодняшнем заседании Трехсторонней контактной группы, вызвало волну негодования в сети.

Под новостью на странице Офиса президента в Facebook комментаторы пишут, что такими решениями боевиков ОРДЛО сделали субъектами переговоров, а Россия продолжает навязывать свою игру Украине, где никто не сопротивляется. Ресурсы "ДНР" сообщают о победе и принуждении Украины к выполнению ультиматумов Пушилина. Эксперты предупреждают, что совместное с боевиками инспектирование позиций ВСУ - чревато для Украины серьезными политическими последствиями.

Напомним: 6 сентября боевики дважды открывали огонь по украинским военным - в районе Красногоровки и Шумов. В результате погиб украинский военный. После этого Украина заявила, что созывает внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы.







