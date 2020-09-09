Похищение, давление, аресты: как в Беларуси "нейтрализуют" лидеров оппозиции

Члена координационного совета оппозиции Беларуси Максима Знака, а также оппозиционера Илью Салея задержали. Они находятся в центральном аппарате Следственного комитета. Об этом сообщает правозащитный центр "Вясна".

"Максима Знака, Илью Салея, Марию Колесникову задержали. Идут обыски у активистов координационного совета (КС). Член президиума КС Беларуси юрист Максим Знак утром 9 сентября успел написать продюсеру "Эхо Москвы" сообщение со словом "маски". Теперь с ним не могут связаться его помощники", - говорится в сообщении.

Сказано, что позже появилась информация о том, что Максим Знак утром во вторник перестал выходить на связь. Его мобильный телефон отключен, а звонки в мессенджерах не проходят. Последний раз с ним разговаривал белорусский общественный деятель Павел Латушко в полночь, и с тех пор они не связывались.

"Правозащитникам стало известно, что сегодня обыски проходят по месту жительства Марии Колесниковой и в квартире юриста Ильи Салея... Обыски у Ильи Салея и Максима Знака происходили в связи с уголовным делом по ч.3 ст.361 Уголовного кодекса ("Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети Интернет»). Сейчас они находятся в Центральном аппарате следственного комитета", - уточняется в сообщении.

Сообщается, что в штаб прессу не пускают, но в помещении находятся люди, которые, судя по всему, что-то ломают...



Напомним хронику "нейтрализации"

лидеров оппозиции силовиками Беларуси

Мария Мороз — глава избирательного штаба Светланы Тихановской — задержана 10 августа, вывезена силовиками в Литву вместе с Тихановской 11 августа.

Светлана Тихановская — кандидат в президенты Беларуси, победивший с точки зрения оппозиции — задержана при визите в ЦИК 11 августа, вывезена силовиками в Литву под угрозами жизни и здоровью детям и арестованному мужу, а также под угрозой ареста главы своего штаба Марии Мороз.

Ольга Ковалькова — юрист, политолог, сопредседатель партии БХД, доверенное лицо Светланы Тихановской — задержана 24 августа, получила 10 суток ареста, потом ещё 15, но вскоре была вывезена силовиками в Польшу.

Сергей Дылевский — представитель МТЗ — задержан 24 августа, получил 10 суток административного ареста, а потом ещё 15.

Лилия Власова — международный медиатор, юрист — задержана 31 августа, помещена в СИЗО.

Павел Латушко — бывший министр культуры, чрезвычайный полномочный посол — покинул страну 2 сентября 2020 года из-за давления со стороны.

Иван Кравцов — оппозиционер — принуждался силовиками Беларуси к насильственному вывозу в Украину Марии Колесниковой, выдворен силовиками в Украину с формулировкой - "прорвался и сбежал".

Антон Родненков — оппозиционер — принуждался силовиками Беларуси к насильственному вывозу в Украину Марии Колесниковой, выдворен силовиками в Украину с формулировкой - "прорвался и сбежал".

Мария Колесникова — координатор штаба незарегистрированного кандидата в президенты Виктора Бабарико — похищена в Минске 7 сентября 2020 года, после неудачной попытки вывоза в Украину арестована, обвинена в попытке захвата власти и помещена в СИЗО-1.

Максим Знак — юрист, адвокат — задержан 9 сентября, обвинен в попытке захвата власти и помещен в СИЗО-1.

Илья Салей — юрист, адвокат — задержан 9 сентября, обвинен в попытке захвата власти и помещен в СИЗО-1.

Светлана Алексиевич — писатель, нобелевский лауреат по литературе — утром 9 сентября вызвала журналистов из-за попытки неизвестных проникнуть в ее квартиру с неизвестными целями.



Как итог

Лидеров оппозиции обвиняют в публичных призывах к захвату государственной власти или насильственному изменению конституционного строя.

Из семи членов президиума Координационного совета шесть или задержаны, или насильственно вывезены за границу. Пока на свободе только нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, для защиты которой объединились послы стран Европейского союза. Она заявила, что не планирует покинуть страну.







