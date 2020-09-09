Будем дружить: итоги встречи министров МИД Украины и Румынии

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 7-8 сентября находился с рабочим визитом в Румынии. Во время визита он встретился с премьер-министром страны Людовиком Орбаном, провел переговоры со своим румынским коллегой Богданом Ауреску и выступил в качестве почетного гостя с речью на ежегодном совещании румынских послов. В частности, Кулеба встречался в румынском парламенте и с лидерами украинской общины Румынии. Об этом сообщили в пресс-центре МИД Украины.

“Поездка Дмитрия Кулебы стала первым визитом министра иностранных дел Украины в Румынию с 2017 года и ознаменовала восстановления широкого диалога между Украиной и Румынией после нескольких лет спада дипломатической активности”, — отметили в пресс-центре.

Отмечается, что в ходе переговоров с главой румынской дипломатии стороны обсудили весь спектр вопросов повестки дня украинского-румынских двусторонних отношений. “Глава МИД Украины также проинформировал румынскую сторону о создании „Крымской платформы“ для консолидации международных усилий по деоккупации Крыму. Он пригласил Румынию присоединиться к ее созданию”, — добавляется в сообщении.

Как отметили в пресс-службе внешнеполитического ведомства, важной темой переговоров стало развитие экономического сотрудничества, повышения объемов торговли и инвестиций. “Министры решили как можно быстрее восстановить заседания Совместной межправительственной украинско-румынской комиссии по экономическому сотрудничеству”, — сообщили в МИД.

В частности, во время встречи министры уделили значительное время обсуждению амбициозных планов сотрудничества в энергетике. “Речь идет прежде всего про экспорт электроэнергии, добычу и транспортировку природного газа, а также выработку и транспортировку водорода, в частности в рамках Европейского зеленого соглашения. С целью ускорения обработки проектов они договорились создать отдельную украинскую-румынскую рабочую группу по энергетике”, — добавляется в сообщении.

“Группа могла бы собраться уже в ближайшее время, не дожидаясь заседания совместной межправительственной комиссии. Стороны начнут разговаривать, искать точки соприкосновения. Энергетика несет огромный потенциал взаимной выгоды для Украины, Румынии и региона в целом”, — отметил Дмитрий Кулеба.

Отмечается, что стороны уделили особое внимание вопросам защиты прав национальных меньшинств — румынской в Украине и украинской в Румынии. “Собеседники согласились, что откровенный диалог и конструктивный подход с уважением к национальным интересам Украины и Румынии будет способствовать преодолению недоразумений в этой щекотливой для обоих государств теме”.

Проблематика также находилась в центре встречи министра в румынском парламенте с председателями Комиссий по вопросам внешней политики и Комиссий по вопросам румынских общин за рубежом. Министр заверил румынских парламентариев, что Украина гордится румынской общиной, которую считает неотъемлемой частью украинского общества, и заинтересована в сохранении ее национальной идентичности одновременно с лучшей интеграцией в украинскую общественную жизнь и созданием возможностей самореализации в Украине. Особое внимание Дмитрий Кулеба уделил вопросу реализации образовательных прав украинского национального меньшинства Румынии.

Во время встречи с премьер-министром Румынии Людовиком Орбаном глава МИД Украины обсудил развитие экономических связей Украины и Румынии, увеличение объемов торговли и инвестиций, трансграничное сотрудничество, в частности, скорейшее начало пропуска с румынской стороны пассажирского автотранспорта через паромную переправу “Орливка- Исакча”.

“Во время выступления на ежегодном совещании румынских послов Дмитрий Кулеба проинформировал представителей румынской стороны о нарушении 6 сентября вооруженными формированиями Российской Федерации полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, в результате чего погиб один украинский военнослужащий, еще один был ранен”, — сообщили в МИД.

Кулеба отметил: “Санкции — это не вакцина, и одной прививки не бывает достаточно. Это скорее терапия, которая должна продолжаться столько, сколько нужно, пока болезнь не пройдет”.

“Румынская сторона подтвердила дальнейшую непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, продолжение санкционного режима в отношении Российской Федерации, дальнейшую политику непризнания незаконной оккупации Крыма, а также полную поддержку евроинтеграционных и евроатлантических стремлений Украины”, — говорится в сообщении.

В рамках визита Кулеба сообщил украинское общество в Румынии и официальный Бухарест об открытии нового консульства Украины в г. Сигету Мармацией.



Напомним

К 2014 румыны смотрели на нас через призму "Romania mare" (имперский проект "Великая Румыния"), массово раздавали свои паспорта румынам в Черновицкой области. В ответ мы считали их вероятным противником, готовились на картах "воевать" с ними (на штабных учениях Румыния не упоминалась, только сказывалась как территория "синих).

Но после 2014 года Бухарест изменил подход, приложив польскую концепцию к Украине: "Ваша безопасность - это наша безопасность". Потому что румыны испугались: они увидели оккупацию Крыма и наконец поняли, что русские не ради забавы нанесли территорию Румынии в качестве первого удара (страна НАТО как-никак). За эти шесть лет между Украиной и Румынией интенсифицировались двусторонние отношения: президент Йоханис приезжал в Киев, Порошенко - в Бухарест.

Впоследствии вдруг наступило охлаждение - свой визит в Киев в октябре 2017 румынский президент отменил как протест на принятие Украиной языкового закона.

Правда, разобравшись, Румыния свою позицию смягчила, и - в отличие от Венгрии - Бухарест оказался гораздо более конструктивным и куда дружелюбнее. Уже при новом президенте Зеленский тоже встречался с румынским коллегой - на полях Генассамблеи ООН.

В последние дни мы видим как вновь интенсифицировались контакты между странами: накануне встречи министров, министерства обороны Украины и Румынии подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве (в части упрощения закупок в/продукции, а также координация мер безопасности в Черноморском регионе).







