Воды в Крыму нет: военные перекрыли реку для снабжения Симферополя

Подразделение российских трубопроводных войск ниже Белогорского водохранилища перекрыли плотиной реку Биюк-Карасу в оккупированном Крыму, а из образовавшегося пруда начали качать воду на нужды Симферополя, сообщает Крым.Реалии.

На месте проведения работ военные разбили палаточный городок, задействовано много техники.

Специальные автомобили, оснащенные насосами, качают воду в смонтированные трубопроводы.

Река Биюк-Карасу ниже земляной дамбы, насыпанной военными, осталась без воды.

"Известно, что вода из Белогорского водохранилища через Биюк-Карасу обеспечивала водоснабжение не только Феодосии и Судака, но и лежащих в русле реки сел, а также такие крупные объекты, как арт-форум "Таврида" и Белогорская мега-теплица. Теперь все ресурсы Белогорского и Тайганского водохранилищ направлены на обеспечение водой Симферополя. Вся эта ситуация грозит большими бедами, а власти нам снова говорят, что надо потерпеть", - прокомментировал ситуацию корреспонденту Крым.Реалии местный активист, имени которого редакция не раскрывает из соображений его безопасности.

Ранее сообщалось, что две крымские реки Биюк-Карасу и Танасу в Белогорском районе Крыма из-за засухи превратились в ручьи.

10 августа в Крыму руководство Минобороны России и местные оккупационные власти запустили водовод, который построили российские военные для перекачки запасов воды из Тайганского водохранилища Белогорского района в Симферополь.

Напомним, с полуночи понедельника, 24 августа, в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов введен первый этап ограничения подачи воды. Власти Симферополя опубликовали карту, где указано местоположение емкостей с водой.

С 7 сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ ввели третий, самый жесткий этап ограничений подачи воды. При этом власти Симферополя предупредили об отклонении от графика подачи воды.



