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Вчера, 22:00
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В Украине всё меньше детей: мало рожаем и высокая смертность

В Украине количество детского населения уменьшилась на 40%. С 2014 года каждый 5-й ребенок рождается вне брака, а в течение года 10 тысяч детей получили статус ребенка, лишенного родительской опеки, или сироты. Об этом во время брифинга сообщил генеральный директор директората развития социальных услуг и защиты прав детей Минсоцполитики Руслан Колбаса.

"В последнее время, ситуация, которая происходит в стране, она подталкивает к тому, что увеличивается количество детей в сложных жизненных обстоятельствах. Часть зависимости, у нас на 40% уменьшилось вообще количество детского населения. У нас уменьшается процент брачности, увеличивается процент разводов на тысячу населения, у нас уменьшается общее количество рождаемости детей", - отмечает он.

По его словам, только за последние 5 лет количество родившихся детей с 465 тыс. уменьшилась до 330 тыс.

"Это все говорит о том, что есть определенные проблемы с семьями и риск сложных жизненных обстоятельств, он увеличивается в разы. С 2014 года каждый 5-й ребенок рождается вне брака. 10 тысяч детей получили статус ребенка, лишенного родительской опеки, или сиротства за год. Более 386 тыс. детей в сложных жизненных обстоятельствах", - добавил Колбаса.

Напомним, в Украине проект "пакет малыша" приостановлен. Молодые мамы больше не получают набор первой необходимости для своих новорожденных детей. При этом государство им предлагает 5000 грн.



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