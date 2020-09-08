Он немного пересидел, но никуда не уйдет, потому что Беларусь рухнет и будет резня

Несколько российских пропагандистов прибыли в Минск, чтобы взять интервью у Лукашенко. Общение с ними проходило во Дворце Независимости и продлилось более двух часов. "Батька" с удовольствием объяснял события в Беларуси россиянам и сделал столько скандальных заявлений, что на годы хватит цитировать, сообщает Цензор.НЕТ.

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко во время интервью представителям российских СМИ не исключил, что уже слишком долго находится у власти. Его слова в эфире телеканал "Россия 1" пересказал один из журналистов Евгений Рожков.

"Да, возможно, я немного пересидел. Возможно, меня показывают не только из телевизора, но из утюга и чайника. Но только я сейчас могу защитить Беларусь", - процитировал он Лукашенко.

Говоря о причинах протестов в стране после президентских выборов, Лукашенко заявил, что они управляются американцами, действующими через центры в Польше и Чехии.

При этом Лукашенко, со слов журналиста, отметил, что есть и внутренние причины. Он пояснил, что за время его правления в Беларуси выросло два новых поколения.

"Сформировался большой класс "буржуйчиков", и это действительно привело к недовольству, они хотят власти", - процитировал Лукашенко журналист.

Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян привел в своем Telegram-канале следующую цитату из интервью с "президентом" Беларуси: "Я просто так не уйду. Я четверть века обустраивал Беларусь. Просто так все это не брошу. К тому же, если я уйду, моих сторонников будут резать!"

"Я не хочу, чтобы порезали на куски мою страну, которую я лепил на обломках империи, и не хочу, чтобы порезали честных, порядочных людей, которые работали на это. Это будет не люстрация, как некоторые говорят. Это будет резня. И то, что произошло в Украине, будет цветочками", - заявил Лукашенко.

Он попытался убедить работниковроссийских СМИ, что совсем не держится за власть.

"Я напрягаюсь только по одному поводу: хочу защитить то, что мы создавали четверть века своими руками. Мы из руин и пепла подняли эту страну", - считает Лукашенко.

Белорусских чиновников, которые ушли в отставку после недемократических выборов и присоединились к оппозиционерам, Лукашенко обвинил в предательстве.

"Власть всегда была твердая, а сейчас им в виртуальном мире показалось, что власть чуть ли не лежит, поэтому можно о Лукашенко ноги вытереть", - сказал он.







