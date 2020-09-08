Избиение Балуха: установлены лица, с которыми он общался накануне, обнаружены личные вещи

Киевская прокуратура установила лиц, с которыми накануне общался пострадавший Владимир Балух и обнаружили сумку с его личным вещами. Об этом сообщает пресслужба прокуратуры на своей странице в Facebook.

"Органы столичной прокуратуры держат на контроле расследование уголовного производства, начатого по факту причинения телесных повреждений Владимиру Балуху. Так, 8 сентября 2020 года, 49-летнего пострадавшего госпитализировали в столичную больницу с тяжелыми травмами. В ходе проведения первоочередных следственных действий правоохранители установили место, где пострадавший находился накануне, и лиц, с которыми он общался. С указанными свидетелями проводятся следственные действия. Также обнаружена сумка с личными вещами потерпевшего", - говорится в сообщении.

Указано, что досудебное следствие идет. Принимаются все необходимые меры, направленные на установление обстоятельств, при которых потерпевший получил телесные повреждения, и лиц, которые могут быть к этому причастны.

Отмечается, что досудебное расследование проводит Днепровское управление полиции ГУ НП в Киеве, процессуальное руководство осуществляет Киевская местная прокуратура № 4.

Напомним, полиция расследует избиение освобожденного из российской тюрьмы украинского политзаключенного Владимира Балуха как "разбой, направленный на завладение имуществом".

Как сообщалось, полиция Киева устанавливает обстоятельства избиения освобожденного из российской тюрьмы украинского политзаключенного Владимира Балуха, которого госпитализировали с телесными повреждениями из столичного Гидропарка.

Напомним, Балуху сломали ключицу и руку.

Как сообщалось, украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что освобожденного из российской тюрьмы украинского политзаключенного Владимира Балуха избили сегодня ночью.

Позже стало известно, что Балуха прооперировали и он в реанимации, у него черепно-мозговая травма.







