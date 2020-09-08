Больных COVID-19 в Украине порядка 2-3 млн человек, считают эксперты

В Украине реально больных COVID-19 порядка 2-3 млн человек. Об этом заявил Святослав Протас, возглавлявший Государственную санитарно-эпидемиологическую службу Украины в 2014-2016 гг., сообщает УНН.

"Если вернуться к статистике, то у нас далеко не 3 тысячи больных ежедневно, у нас на сегодня больных порядке 2-3 млн в государстве. Потому что результаты скрининга иммунного среди населения говорят, что по состоянию на июнь месяц 5% населения имели антитела. 5% населения Украины - это более 2 млн (людей - ред.). С каждым месяцем количество этих больных существенно в геометрической прогрессии увеличивается, 90% из них в бессимптомной форме болеют не обращаясь в учреждения здравоохранения, не попадая в статистику. Поэтому, когда уже треть населения будет с антителами тогда немного притормозятся темпы прироста , - рассказал Протас.

На вопрос, когда именно процесс притормаживания темпа прироста больных COVID-19 выйдет на финишную прямую, Протос ответил:

"Чтобы ответить на этот вопрос нужно, чтобы у нас была сеть лабораторий разветвленная, чтобы мы могли проводить этот иммуно-ферментный анализ. Это было бы не сложно, если бы средства из Коронавирусного фонда потратили на это оборудование, оно не такое дорогостоящее... и мы бы могли фактически в каждом районе, в каждом заведении наладить эту работу, ведь это не сложная методика".



* * *

В Украине на 8 сентября официально зафиксировано уже более 140 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - более 2,4 тысячи. Об этом сообщает Центр системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Так, из 140 479 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 2411 инфицированных, что больше, чем сутками ранее.

Вследствие болезни в целом в стране умерли 2 934 человек, из них за сутки - 57, что является антирекордом.

Выздоровели от болезни уже 63 546 человек, за сутки из которых - 940.







