Лукашенко устраняет лидеров оппозиции: насильственное изгнание и похищения

Члены Координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов прибыли к одному из украинских пунктов пропуска на въезд в Украину, в то же время член президиума Координационного совета оппозиции в Беларуси Мария Колесникова в украинские пункты пропуска не прибывала. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

В ГПСУ указали, что сегодня ряд СМИ распространил информацию со ссылкой на различные источники, в т.ч. на официального представителя Государственного пограничного комитета РБ, о выбытии в направлении Украины трех граждан Беларуси, которые являются членами Координационного совета белорусской оппозиции.

"Учитывая это, Государственная пограничная служба Украины сообщает, что в один из украинских пунктов пропуска в пределах Киевской области на въезд в Украину прибыли двое граждан РБ Антон Родненков и Иван Кравцов. Сейчас они проходят необходимые меры пограничного контроля в соответствии с законодательством, которое определяет порядок пересечения государственной границы. Гражданка РБ Мария Колесникова в пункты пропуска Украины для прохождения пограничного контроля не прибывала", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Колесникову задержали на границе с Украиной: чтобы ее не отправили в Украину, она разорвала свой паспорт.

По данным белорусских пограничников, оппозиционеры Мария Колесникова, Иван Кравцов и Антон Родненков, которых накануне задержали силовики, якобы пересекли границу Беларуси с Украиной.

В Государственном пограничном комитете Беларуси заявили, что Колесникову задержали 8 сентября на белорусско-украинской границе. Там утверждают, что Колесникова с Родненковым Кравцовым ехали на автомобиле между белорусскими и украинскими пунктами пропуска. Заметив пограничника, говорят в комитете, автомобиль резко ускорился и покинул территорию Беларуси, при этом Колесникову якобы “выпихнули” из машины.

По данным источников штаба Виктора Бабарико, который возглавляла Колесникова, она находится в Мозырском погранотряде в Гомельской области. Пограничники этого не подтверждают.

В МИД Германии выступили с заявлением, в котором требуют от Минска уточнить местонахождение Колесниковой. В частности, с призывом немедленного освободить политзаключенных к властям Беларуси обратились в ЕС.

Адвокат Максим Знак считает, что Колесникову должны скоро отпустить, поскольку оснований для ее задержания нет.

Александр Лукашенко заявил, что Марию Колесникову задержали правильно.

Пресс-секретарь Координационного совета Беларуси Антон Родненков предположил, что белорусский оппозиционер Мария Колесникова сейчас, скорее всего, находится в комитете государственной безопасности Беларуси: "На нее там осуществляют колоссальное давление уже сутки. Я бы никому не пожелал быть на ее месте, мы призываем всех белорусов поддержать Марию всеми возможными законными способами", - сказал Родненков.

Член Координационного совета Беларуси Иван Кравцов: «Основная задача, которая преследовалась, это именно вывезти Марию Колесникову за границу, чтобы создать вот этот непонятный медийный фон. И в этом смысле мы выступали инструментом этой задачи. То есть это не было связано с нами лично, я думаю, что это было связано с личностью Марии и тем авторитетом, которым она в обществе пользуется », - заявил Кравцов.

Он также сообщил, что после задержания представителями белорусского Департамента финансовых расследований, ему угрожали возбудить уголовные дела, которые предусматривают лишение свободы от 5 до 12 лет в случае, если он откажется «вывезти» Марию Колесникову за границу. А Родненкова, по его словам, обещали держать много месяцев под стражей пока будет длиться следствие по делу.

Белорусский Хельсинкский Комитет направил в Рабочую группу ООН по насильственным или недобровольным исчезновениям сообщение по ситуации с похищением Марии Колесниковой. Рабочая группа просит провести расследования и уведомить о результатах.

— Мы надеемся, что поданное сообщение позволит оперативно выяснить судьбу Марии Колесниковой и прекратить практику насильственных исчезновений оппонентов действующей власти. Одновременно мы обращаемся к белорусским властям с требованием сообщить о месте нахождения Марии Колесниковой, а в случае ее удержания представителями власти — незамедлительно освободить и в полном объеме обеспечить ее право на защиту и другие процессуальные гарантии, предусмотренные международными договорами Республики Беларусь и национальным законодательством, — заявляют в штабе Бабарико.

Сегодня в Беларуси пропала еще одна соратница кандидата в президенты Светланы Тихановской. На связь не выходит Антонина Коновалова. Об этом в комментарии Интерфаксу сообщили в штабе Тихановской.

"Пропала Коновалова Антонина, доверенное лицо Светланы Тихановской. Место нахождения на данный момент неизвестно", - сказали в штабе.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская во время онлайн-выступления в Парламентской ассамблее Совета Европы заявила, что Александр Лукашенко, который занимал пост президента Беларуси пять сроков подряд, сегодня не имеет никаких законных оснований оставаться президентом Беларуси. Она сказала, что Запад не признал результаты выборов в Беларуси, поэтому страны, которые продолжают диалог с Лукашенко, делают это на свой страх и риск.

"Ни одна международная организация не признала результаты выборов в Беларуси. Граждане Беларуси также отказались признавать эти фальсифицированные выборы. Это значит, что Лукашенко не имеет никаких законных оснований оставаться президентом нашей страны. Он больше не представляет Беларусь", – заявила она.

Кроме того Тихановская потребовала немедленно освободить Марию Колесникову, а также других членов Координационного совета оппозиции и политзаключенных.

"Мария Колесникова должна быть освобождена немедленно, как и все ранее задержанные члены Координационного совета и политзаключенные. Нельзя держать народ в заложниках. Похищая людей среди дня, Лукашенко демонстрирует свою слабость и страх", – сказала Тихановская.

Напомним

Недавно насильно вывезли из минского изолятора в Польшу соратницу Тихановской Ольгу Ковалькову. Светлану Тихановскую вынудили уехать из страны в Литву под угрозами её семье и мужу, который находится в тюрьме в качестве заложника Лукашенко.







